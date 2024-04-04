Снігурівська громада стала одним з символів жорстокості та руйнувань спричинених російською агресією. Вона залишається найзамінованішою громадою Миколаївської області.

«НикВести» навідалися до Снігурівщини та дізналися, як мешканці громади живуть в умовах постійних ризиків та розпитали рятувальників ДСНС про їхню роботу.

Сапери виконують небезпечну роботу, знешкоджуючи міни, щоб зробити місцевості безпечними для життя. У Снігурівській громаді застосування механізованих машин для розмінування дозволяє прискорити цей процес.

Водій-сапер ДСНС Сергій Косилов розповів про принципи роботи з машиною для механічного розмінування МV-10, яка допомагає рятувальникам розміновувати сільськогосподарські землі поблизу Снігурівки.

— Після того як машина проїжджає по ділянці, ми з саперами на безпечній відстані йдемо з металошукачами і перевіряємо чи не залишилося вибухонебезпечних предметів. Якщо знаходимо, вилучаємо або знешкоджуємо на місці шляхом підриву.

Попри ризик натрапити на вибухонебезпечний предмет, життя в громаді триває. На околицях Снігурівки місцеві жителі випасають корів. Поруч з худобою стоять таблички «Обережно міни» та розкидані знешкоджені боєприпаси.

Нагадаємо, з початку 2024 року у Миколаївські області на мінах підірвалися 17 людей, 4 з них загинули. У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

«НикВести» зібрали усю необхідну інформацію про види вибухонебезпечних пристроїв та розповіли про правила поведінки в мінами у матеріалі «Які бувають міни та як діяти, якщо ви знайшли підозрілий предмет? Пояснюємо».

Найбільша кількість нещасних випадків внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметів у Миколаївській області сталося саме на території Снігурівської громади.

Раніше «НикВести» навідалися до села Євгенівка де поспілкувалися з братами Ігорем та Олександром Вірьовкіним, які підірвалися на мінах під час окупації села російськими військовими.

Також в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Внаслідок чого є загиблий та поранений серед працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Згодом, 15 грудня 2022 року в одному з сіл громади чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці.

22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади. Пізніше, 20 вересня 2023 року у місті на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували.

У полі біля міста Снігурівка 11-го жовтня 2023 року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні. Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей.

5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік. Крім того, на Снігурівщині піротехнічна група ДСНС розмінувала ділянку, де на вибухонебезпечному предметі підірвалася корова.