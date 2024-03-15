Протитанкова міна. Фото з відкритих джерел

З початку 2024 року у Миколаївські області на мінах підірвалося 17 людей, 4 з них загинули.

Про це «НикВести» розповів пресофіцер головного управління ДСНС України у Миколаївській області Артем Вагін.

— На жаль, з початку 2024 року ми маємо інциденти щодо підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Таких інцидентів у нас вже цілих 9 і на них загинуло 4 особи. 13 осіб, де була масова детонація, отримали поранення, — сказав він.

У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками ДСНС загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

За словами Артема Вагіна, основні причини травмування — необізнаність та цікавість.

— По телевізору, по новинах, по різного роду засобах масової інформації люди дивляться, як деякі відчайдухи намагаються самостійно їх знишкодити, перенести і тому подібне. Тоді спрацьовує логіка, якщо хтось зміг, значить і я зможу, — зауважив спікер.

Також Артем Вагін наголосив, що під час окупації територій росіяни часто маскують вибухонебезпечні предмети під речі побутового вжитку. Коли після деокупації жителі повертаються додому, травмуються через свою необачність.

Нагадаємо, на території Миколаївської області з початку повномасштабної війни вибухотехніки ДСНС знешкодили 22,5 тисячі вибухонебезпечних предметів, 67 них — авіабомби.

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