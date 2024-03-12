У Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що рівень формальдегіду у повітрі міста знаходиться у межах норми. Така ситуація зберігається у місті протягом останніх 10 років.

Про це під час брифінгу 12 березня повідомила заступниця сектору спостережень за забруднення атмосферного повітря Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Світлана Шепель, пишуть «НикВести».

— Ми робимо дослідження чотири рази на добу, у нас чотири пости спостереження. Зараз дуже сильно звернули увагу на питання формальдегіду. В пресі поширилися такі «страшні» цифри, що перевищення у сотні, тисячі разів. Але я хочу вам сказати, що протягом десяти років перевищення середньодобової ГДК було завжди. Статистика майже не змінюється: в деякі роки трошки збільшується, в деякі трошки зменшується. Але треба звернути увагу, що є дві гранично допустимі концентрації: середньодобова, яка є мізерною, і є максимально разова концентрація. У нас зараз максимально разова концентрація навіть не фіксується. Тобто повітря у нас відносно чисте й нічого критичного на даний момент не відбувається. У нас середньодобове забруднення атмосфери протягом 10 років фіксувалося на рівні 4-6 ГДК, – пояснила Світлана Шепель.

Вона також додала, що підвищений рівень формальдегіду сптосергігається не тільки у Миколаєві, а й в інших південних та східних містах України.

— Хочу сказати, щоб населення міста не турбувалося і не робило паніку. До речі, підвищений вміст формальдегіду спостерігається не тільки у Миколаєві, а й у всьому південному регіоні України, а також на сході. Це повʼязано також з кліматом, оскільки формальдегід фіксується й з огляду на метеорологічні умови, – сказала Світлана Шепель.

За її словами, у 2022 році фіксувався вдвічі менший рівень формальдегіду (середньодобова ГДК – 3) у порівнянні з 2023 роком (середньодобова ГДК – 5,3), а найвищий рівень фіксувався у 2019 році (середньодобова ГДК – 6,3).

Що таке формальдегід, чому зростають його показники та як зменшити його вплив на здоров'я, читайте в експлейнері «НикВести»: «Що з повітрям у Миколаєві та як формальдегід впливає на здоров‘я? Пояснюємо».

Що повітрям у Миколаєві?

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.

Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.

Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.

Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».