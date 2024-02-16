Забруднення повітря, ілюстративне фото

За 2023 рік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.

Про це йдеться у матеріалі екоорганізації SaveDnipro «Які міста отруює формальдегід?», пишуть «НикВести».

Формальдегід є канцерогеном і одним з найнебезпечніших забруднювачів повітря. В Україні середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК) формальдегіду встановлена на рівні 0,003 мг/м3. За оцінками EPA (Агентство з охорони навколишнього середовища США), якщо особа постійно вдихатиме повітря, що містить формальдегід у середній концентрації 0,008 мг/ м3 (тобто приблизно 2,5 ГДК) протягом усього життя, теоретично у неї буде не більше одного шансу на десять тисяч отримати рак. Тобто це до 100 випадків раку на 1 мільйон мешканців.

Містами, в яких середньодобові концентрації часто вищі за 2,5 ГДК, стали Миколаїв, Дніпро, Одеса, Кременчук, Львів, Кам’янське, Кривий ріг та Черкаси. Тобто ризик для здоров’я в цих містах буде вищий.

Якість повітря у Миколаєві, графіка Українського гідрометеорологічного центру за 2023 рік.

Кольорові стовпчики на графіку показують середньодобову концентрацію формальдегіду в повітрі. Якщо показник в межах норми — стовпчик зелений. Коли трапляється перевищення, стовпчик буде жовтого, помаранчевого або червоного кольору залежно від величини перевищення.

Якість повітря в Одесі, графіка Українського гідрометеорологічного центру за 2023 рік. Якість повітря у Дніпрі, графіка Українського гідрометеорологічного центру за 2023 рік. Якість повітря у Києві, графіка Українського гідрометеорологічного центру за 2023 рік.

Звідки йде небезпека?

Головними антропогенними джерелами формальдегіду є ТЕС, ТЕЦ, промислові підприємства, сміттєспалювальні установки та двигуни внутрішнього згоряння автомобілів. Формальдегід також утворюється як результат фотохімічних реакцій інших забруднювачів, які присутні в атмосфері, тобто високе фонове забруднення сприяє його підвищенню.

Концентрація формальдегіду в приземному шарі повітря зростає за певних погодних умов. Саме тому в деяких містах ми бачимо характерні піки забруднень в третьому кварталі 2023 року, коли такі погодні умови траплялися частіше.

Якість повітря у Миколаєві

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям.

Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».