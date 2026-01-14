 Графік відключень світла на 15 січня на Миколаївщині

До 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 15 січня

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада 2024 року, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: МикВістіМиколаївці під час блекауту, 29 листопада 2024 року, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 15 січня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

  • 1.1. 05:00–08:30; 12:00–19:00; 22:30–00:00

Всього: 12 годин

  • 1.2. 00:00–01:30; 08:30–15:30; 19:00–22:30

Всього: 12 годин

  • 2.1. 01:30–05:00; 08:30–12:00; 15:30–20:30

Всього: 12 годин

  • 2.2. 01:30–05:00; 12:00–19:00; 22:30–00:00

Всього: 12 годин

  • 3.1. 01:30–05:00; 08:30–15:30; 19:00–22:30

Всього: 14 годин

  • 3.2. 05:00–12:00; 15:30–22:30

Всього: 14 годин

  • 4.1. 01:30–08:30; 12:00–15:30; 19:00–22:30

Всього: 14 годин

  • 4.2. 00:00–05:00; 08:30–12:00; 15:30–20:30

Всього: 13 годин 30 хвилин

  • 5.1. 00:00–01:30; 05:00–12:00; 15:30–19:00

Всього: 12 годин

  • 5.2. 00:00–01:30; 05:00–08:30; 12:00–18:30; 22:30–00:00

Всього: 13 годин

  • 6.1. 00:00–01:30; 08:30–15:30; 19:00–00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

  • 6.2. 05:00–08:30; 12:00–19:00; 22:30–00:00

Всього: 12 годин

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська заявив, що місто повинне бути готовим до можливих відключень електроенергії до 24 годин, а температура в оселях може знижуватися до критичних показників.

