До 14 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 15 січня
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
20:26, 14 січня, 2026
-
У Миколаєві та по області 15 січня очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1. 05:00–08:30; 12:00–19:00; 22:30–00:00
Всього: 12 годин
- 1.2. 00:00–01:30; 08:30–15:30; 19:00–22:30
Всього: 12 годин
- 2.1. 01:30–05:00; 08:30–12:00; 15:30–20:30
Всього: 12 годин
- 2.2. 01:30–05:00; 12:00–19:00; 22:30–00:00
Всього: 12 годин
- 3.1. 01:30–05:00; 08:30–15:30; 19:00–22:30
Всього: 14 годин
- 3.2. 05:00–12:00; 15:30–22:30
Всього: 14 годин
- 4.1. 01:30–08:30; 12:00–15:30; 19:00–22:30
Всього: 14 годин
- 4.2. 00:00–05:00; 08:30–12:00; 15:30–20:30
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 5.1. 00:00–01:30; 05:00–12:00; 15:30–19:00
Всього: 12 годин
- 5.2. 00:00–01:30; 05:00–08:30; 12:00–18:30; 22:30–00:00
Всього: 13 годин
- 6.1. 00:00–01:30; 08:30–15:30; 19:00–00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 6.2. 05:00–08:30; 12:00–19:00; 22:30–00:00
Всього: 12 годин
Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська заявив, що місто повинне бути готовим до можливих відключень електроенергії до 24 годин, а температура в оселях може знижуватися до критичних показників.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.