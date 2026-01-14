На Львівщині невідомий обстріляв мікроавтобус ТЦК та зник з місця події. Фото: Поліція Львівщини

У вівторок, 14 січня, у селищі Рудно на Львівщині невідомий обстріляв службовий мікроавтобус територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після чого втік. Наразі правоохоронці розшукують стрілка.

Про інцидент повідомили у львівській поліції, а також в обласному ТЦК та СП.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по мікроавтобусу Volkswagen Transporter, у якому під час виконання службових обов’язків перебували військовослужбовці районного ТЦК та СП. Після стрілянини чоловік зник у невідомому напрямку.

Унаслідок події ніхто не постраждав, однак службовий транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

За фактом стрілянини слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років.

Наразі поліцейські вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання підозрюваного.

Нагадаємо, раніше працівника Корабельного районного ТЦК у Миколаєві запідозрили у побитті військовозобов’язаного. У Державному бюро розслідувань повідомили про щонайменше 30 скарг громадян щодо можливих неправомірних дій співробітників цього РТЦК.