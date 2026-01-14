 Невідомий обстріляв мікроавтобус ТЦК на Львівщині 14 січня

  • середа

    14 січня, 2026

  • -3.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • -3.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Львівщині невідомий обстріляв мікроавтобус ТЦК та зник з місця події

На Львівщині невідомий обстріляв мікроавтобус ТЦК та зник з місця події. Фото: Поліція ЛьвівщиниНа Львівщині невідомий обстріляв мікроавтобус ТЦК та зник з місця події. Фото: Поліція Львівщини

У вівторок, 14 січня, у селищі Рудно на Львівщині невідомий обстріляв службовий мікроавтобус територіального центру комплектування та соціальної підтримки, після чого втік. Наразі правоохоронці розшукують стрілка.

Про інцидент повідомили у львівській поліції, а також в обласному ТЦК та СП.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по мікроавтобусу Volkswagen Transporter, у якому під час виконання службових обов’язків перебували військовослужбовці районного ТЦК та СП. Після стрілянини чоловік зник у невідомому напрямку.

Реклама

Унаслідок події ніхто не постраждав, однак службовий транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

За фактом стрілянини слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років.

Наразі поліцейські вживають заходів для встановлення місця перебування та затримання підозрюваного.

Нагадаємо, раніше працівника Корабельного районного ТЦК у Миколаєві запідозрили у побитті військовозобов’язаного. У Державному бюро розслідувань повідомили про щонайменше 30 скарг громадян щодо можливих неправомірних дій співробітників цього РТЦК.

Останні новини про: ТЦК

Побили та забризкали балончиком: військових ТЦК на Прикарпатті підозрюють у катуванні
Били та утримували 10 днів: на Миколаївщині розслідують інцидент щодо катування чоловіка військовими ТЦК
Працівника Корабельного ТЦК у Миколаєві підозрюють у побитті військовозобов’язаного
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві за рік ліквідували понад 2,5 тисячі аварій на водомережах, — Сєнкевич

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв шукає ₴5 млн на ремонт придбаної історичної трамвайної підстанції на Соборній

Альона Коханчук
новини
Скандал з харчуванням у школах Миколаєва: директора КОПу Вашеняка відправили під арешт із можливістю внесення застави ₴240 тис.

Анна Гакман
новини
У Миколаєві цьогоріч встановлять 15 когенераційних установок: «Будемо продавати цю електроенергію»

Юлія Бойченко
новини
Сєнкевич заявив, що журналістка МикВісті «не відповідає за свої слова», а на тротуар Панченка не витрачались кошти. Як насправді?

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ТЦК

Працівника Корабельного ТЦК у Миколаєві підозрюють у побитті військовозобов’язаного
Били та утримували 10 днів: на Миколаївщині розслідують інцидент щодо катування чоловіка військовими ТЦК
Побили та забризкали балончиком: військових ТЦК на Прикарпатті підозрюють у катуванні

Миколаїв шукає ₴5 млн на ремонт придбаної історичної трамвайної підстанції на Соборній

У Миколаєві за рік ліквідували понад 2,5 тисячі аварій на водомережах, — Сєнкевич

2 години тому

У Миколаєві цьогоріч встановлять 15 когенераційних установок: «Будемо продавати цю електроенергію»

Юлія Бойченко

Головне сьогодні