На Миколаївщині підрядника можуть оштрафувати на понад ₴500 тис. за несвоєчасний ремонт шкільного укриття

На Миколаївщині підрядника можуть оштрафувати на понад 500 тисяч гривень через несвоєчасний ремонт укриття в одній зі шкіл Єланецької громади.

Як повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, у червні 2024 року відділ освіти та спорту Єланецької селищної ради уклав договір із фізичною особою-підприємцем на ремонт підвалу школи з метою облаштування там у майбутньому повноцінного укриття. Однак підрядник виконав роботи з порушенням визначених договором строків.

Водночас, як наголошують правоохоронці, селищна рада, попри право притягнути підрядника до відповідальності за затримку ремонтних робіт, безпідставно не вжила відповідних заходів.

З огляду на це прокуратура звернулася до суду з проханням визнати недійсними додаткові угоди до договору з цим підрядником, а також оштрафувати його у розмірі понад 500 тисяч гривень.

Наразі судовий розгляд справи триває.

Нагадаємо, раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що станом на кінець 2025 року в закладах освіти міста функціонують 92 укриття.