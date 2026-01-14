На кінець 2025 року в закладах освіти Миколаєва функціонують 92 укриття, — Сєнкевич
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
12:11, 14 січня, 2026
-
Станом на кінець 2025 року в закладах освіти Миколаєва функціонують 92 укриття. Усі школи міста обладнані тривожними кнопками, більшість — системами сигналізації та відеоспостереження.
Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич під час звіту про діяльність за 2025 рік, повідомляє кореспондент «МикВісті».
За словами мера, наразі у Миколаєві навчаються понад 3 700 школярів та понад 7 300 дошкільнят, тому процес облаштування укриттів у навчальних закладах триває.
Також у 2025 році освітня галузь міста отримала гуманітарну допомогу — меблі, обладнання, техніку — на суму близько 28 мільйонів гривень від міжнародних партнерів.
Як приклад ефективної співпраці з міжнародними донорами Олександр Сєнкевич навів процес відновлення гімназії №10 в Інгульському районі Миколаєва, в яку двічі фіксували прильоти ракет у 2022 році. Тоді внаслідок удару будівля навчального закладу зазнала руйнувань, а покрівлю значно пошкодило від вибухової хвилі.
— Фактично сьогодні коштом GIZ ця школа повністю відремонтована: всі кабінети, коридори, замінені вікна та двері. Частину даху вже відремонтовано, зараз ці роботи проводяться за кошти управління капітального будівництва. У такій співпраці — де КП «Захист» облаштувало укриття, GIZ виконало ремонти, а УКБ займається заміною даху — нам вдалося запустити школу в районі, де небагато закладів освіти мають укриття, — розповів миколаївський міський голова.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що на капітальний ремонт покрівлі гімназії №10, зруйнованої вибуховою хвилею, оголосили тендер на 9,2 мільйона гривень. Згідно з тендерною документацією, завершити роботи підрядник має до 30 серпня 2026 року. Водночас директор Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук припустив що ремонт можуть завершити раніше.
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews.
Останні новини про: Освіта
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.