На кінець 2025 року в закладах освіти Миколаєва функціонують 92 укриття, — Сєнкевич

Укриття у музичній школи Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

Станом на кінець 2025 року в закладах освіти Миколаєва функціонують 92 укриття. Усі школи міста обладнані тривожними кнопками, більшість — системами сигналізації та відеоспостереження.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич під час звіту про діяльність за 2025 рік, повідомляє кореспондент «МикВісті».

За словами мера, наразі у Миколаєві навчаються понад 3 700 школярів та понад 7 300 дошкільнят, тому процес облаштування укриттів у навчальних закладах триває.

Також у 2025 році освітня галузь міста отримала гуманітарну допомогу — меблі, обладнання, техніку — на суму близько 28 мільйонів гривень від міжнародних партнерів.

Як приклад ефективної співпраці з міжнародними донорами Олександр Сєнкевич навів процес відновлення гімназії №10 в Інгульському районі Миколаєва, в яку двічі фіксували прильоти ракет у 2022 році. Тоді внаслідок удару будівля навчального закладу зазнала руйнувань, а покрівлю значно пошкодило від вибухової хвилі.

Результати відновлення гімназії №10 в Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада Результати відновлення гімназії №10 в Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

— Фактично сьогодні коштом GIZ ця школа повністю відремонтована: всі кабінети, коридори, замінені вікна та двері. Частину даху вже відремонтовано, зараз ці роботи проводяться за кошти управління капітального будівництва. У такій співпраці — де КП «Захист» облаштувало укриття, GIZ виконало ремонти, а УКБ займається заміною даху — нам вдалося запустити школу в районі, де небагато закладів освіти мають укриття, — розповів миколаївський міський голова.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що на капітальний ремонт покрівлі гімназії №10, зруйнованої вибуховою хвилею, оголосили тендер на 9,2 мільйона гривень. Згідно з тендерною документацією, завершити роботи підрядник має до 30 серпня 2026 року. Водночас директор Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук припустив що ремонт можуть завершити раніше.