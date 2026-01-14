 На кінець 2025 року в закладах освіти Миколаєва функціонують 92 укриття

На кінець 2025 року в закладах освіти Миколаєва функціонують 92 укриття, — Сєнкевич

Укриття у музичній школи Миколаєва. Фото: Миколаївська міська радаУкриття у музичній школи Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

Станом на кінець 2025 року в закладах освіти Миколаєва функціонують 92 укриття. Усі школи міста обладнані тривожними кнопками, більшість — системами сигналізації та відеоспостереження.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич під час звіту про діяльність за 2025 рік, повідомляє кореспондент «МикВісті».

За словами мера, наразі у Миколаєві навчаються понад 3 700 школярів та понад 7 300 дошкільнят, тому процес облаштування укриттів у навчальних закладах триває.

Також у 2025 році освітня галузь міста отримала гуманітарну допомогу — меблі, обладнання, техніку — на суму близько 28 мільйонів гривень від міжнародних партнерів.

Як приклад ефективної співпраці з міжнародними донорами Олександр Сєнкевич навів процес відновлення гімназії №10 в Інгульському районі Миколаєва, в яку двічі фіксували прильоти ракет у 2022 році. Тоді внаслідок удару будівля навчального закладу зазнала руйнувань, а покрівлю значно пошкодило від вибухової хвилі.

Результати відновлення гімназії №10 в Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаРезультати відновлення гімназії №10 в Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада
Результати відновлення гімназії №10 в Миколаєві. Фото: Миколаївська міська радаРезультати відновлення гімназії №10 в Миколаєві. Фото: Миколаївська міська рада

— Фактично сьогодні коштом GIZ ця школа повністю відремонтована: всі кабінети, коридори, замінені вікна та двері. Частину даху вже відремонтовано, зараз ці роботи проводяться за кошти управління капітального будівництва. У такій співпраці — де КП «Захист» облаштувало укриття, GIZ виконало ремонти, а УКБ займається заміною даху — нам вдалося запустити школу в районі, де небагато закладів освіти мають укриття, — розповів миколаївський міський голова.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що на капітальний ремонт покрівлі гімназії №10, зруйнованої вибуховою хвилею, оголосили тендер на 9,2 мільйона гривень. Згідно з тендерною документацією, завершити роботи підрядник має до 30 серпня 2026 року. Водночас директор Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук припустив що ремонт можуть завершити раніше.

партнерство
Internews

Підтримано Швецією та Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews. 

