На капремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі гімназії №10 у Миколаєві оголосили тендер на ₴9,2 млн

У Миколаєві відремонтують дах гімназії №10 за понад 9 мільйонів гривень. Фото: Ірина Пастух

Управління капітального будівництва оголосило тендер на капітальний ремонт покрівлі у миколаївській гімназії №10. Вартість робіт складає 9,2 мільйонів гривень.

Відповідний тендер розміщено на порталі Prozorro, пишуть «МикВісті».

Згідно технічного завдання у тендерній документації, роботи охоплюють повний цикл оновлення даху — від демонтажу старих конструкцій до встановлення системи блискавкозахисту.

Передбачено зокрема робір старого покриття з азбестоцементних листів, решетування, слухових вікон, водостічних труб і металевих елементів покрівлі. Також буде здійснено вивезення сміття та металобрухту з об’єкта.

Надалі підрядник має перейти до облаштування нової покрівлі, а вже після змонтувати вікна і вентиляційні блоки із металопластиковими рамами. Облаштувати парапети тощо. Також він встановить блискавкозахист із заземленням.

Зазначимо, що даний навчаний заклад постраждав внаслідок прямого прильоту на територію гімназії. Покрівля зазнала руйнувань через вибухову хвилю, розповів у коментарі «МикВісті» керівник управління Олексій Савчук.

— Там був старий дах, покрівля вже потребувала цього ремонту. Крім того, за донорські кошти там зроблено ремонт всередині. Задля того, щоб зберегти те, що зробили, нам треба зробити цю покрівлю. Перше — це збереження того, що є. У нас є проєкт на будівництво укриття, — сказав Олексій Савчук.

Завершити роботи в навчальному закладі підрядник має до 30 серпня 2026 року, як вказано у тендері. Однак Олексій Савчук припускає, що завершити ремонт вдасться швидше.

— Це 100% перехідний проєкт. В цьому році ми завершити повністю не встигнемо, враховуючи погодні умови. Звісно, все розкривати не будуть, буде почергово. Ми зазначили, що до початку навчального року має бути все завершено, але я думаю, що це буде раніше, — додав він.

