 Пожежа в Дунайському біосферному заповіднику: збитки ₴5 млрд

  • понеділок

    12 січня, 2026

  • -3.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 12 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -3.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Дунайському біосферному заповіднику через пожежу знищено 645 гектарів: збитки сягають майже ₴5 млрд

У Дунайському біосферному заповіднику через пожежу знищено 645 гектарів. Фото: ДержекоінспекціяУ Дунайському біосферному заповіднику через пожежу знищено 645 гектарів. Фото: Держекоінспекція

У Дунайському біосферному заповіднику на Одещині 3–4 січня 2026 року сталася масштабна пожежа. Загоряння виникло у Стенцівсько-Жебриянівських плавнях, де вогонь знищив близько 645 гектарів плавневої рослинності та очерету, завдавши суттєвої шкоди екосистемі регіону.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За даними екологів, унаслідок пожежі в атмосферне повітря потрапило майже 466 тисяч тонн забруднюючих речовин, з яких понад 459,7 тисяч тонн — вуглекислий газ (CO₂). Такі обсяги викидів негативно впливають на якість повітря та кліматичні процеси.

Попередньо, шкода, завдана атмосферному повітрю, оцінюється майже у 5 мільярдів гривень. Зібрані матеріали передано до правоохоронних органів для надання правової оцінки та встановлення причин виникнення пожежі.

Нагадаємо, в «Асканії-Нова» через нестачу корму зростає ризик масової загибелі рідкісних копитних тварин.

Останні новини про: Екологія

Фермера з Миколаївщини судитимуть за забруднення довкілля: збитки сягнули ₴900 тисяч
Масштабне несанкціоноване сміттєзвалище площею понад 1000 кв. метрів виявили на Миколаївщині
В «Асканії-Нова» через нестачу корму зростає ризик масової загибелі рідкісних копитних тварин
Реклама
Читайте також:
новини
Вперше за 4 роки мер Миколаєва провів відкриту нараду з підлеглими

Аліна Квітко
новини
«Асфальт лущиться після перших морозів», — Сєнкевич розкритикував «ЕЛУ Автодоріг»

Аліна Квітко
новини
Суд Миколаєва тимчасово відсторонив Вашеняка від посади директора КОП

Анна Гакман
новини
У Миколаєві завершили відновлення будинку, пошкодженого ракетним ударом

Альона Коханчук
новини
«Йдуть згідно графіка», — у водоканалі кажуть, що нові очисні для Миколаєва повноцінно запрацюють у березні

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Екологія

В «Асканії-Нова» через нестачу корму зростає ризик масової загибелі рідкісних копитних тварин
Масштабне несанкціоноване сміттєзвалище площею понад 1000 кв. метрів виявили на Миколаївщині
Фермера з Миколаївщини судитимуть за забруднення довкілля: збитки сягнули ₴900 тисяч

У Миколаєві вперше за час війни провели відкриту апаратну нараду

ВІДБУДОВА

У Миколаєві завершили відновлення будинку, зруйнованого ракетним ударом

6 годин тому

Світла не буде понад 13 годин: графіки відключення на Миколаївщині 13 січня

Головне сьогодні