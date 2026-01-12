У Дунайському біосферному заповіднику через пожежу знищено 645 гектарів: збитки сягають майже ₴5 млрд

У Дунайському біосферному заповіднику через пожежу знищено 645 гектарів. Фото: Держекоінспекція

У Дунайському біосферному заповіднику на Одещині 3–4 січня 2026 року сталася масштабна пожежа. Загоряння виникло у Стенцівсько-Жебриянівських плавнях, де вогонь знищив близько 645 гектарів плавневої рослинності та очерету, завдавши суттєвої шкоди екосистемі регіону.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За даними екологів, унаслідок пожежі в атмосферне повітря потрапило майже 466 тисяч тонн забруднюючих речовин, з яких понад 459,7 тисяч тонн — вуглекислий газ (CO₂). Такі обсяги викидів негативно впливають на якість повітря та кліматичні процеси.

Попередньо, шкода, завдана атмосферному повітрю, оцінюється майже у 5 мільярдів гривень. Зібрані матеріали передано до правоохоронних органів для надання правової оцінки та встановлення причин виникнення пожежі.

