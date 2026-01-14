Миколаїв шукає ₴5 млн на ремонт придбаної історичної трамвайної підстанції на Соборній

Будівля першої трамвайної підстанції, Фото: МикВісті

Миколаївська влада шукає 5 мільйонів гривень, щоб відремонтувати та почати використовувати історичну будівлю колишньої трамвайної підстанції на вулиці Соборній, 8а.

Про це міський голова Олександр Сєнкевич повідомив 13 січня під час звіту про свою діяльність за 2025 рік, пишуть «МикВісті».

— Минулого тижня я провів зустріч з новим головою Агенції міста Миколаєва щодо залучення позабюджетних коштів для запуску цієї підстанції. Там потрібно великі кошти для того, щоб її не капітально ремонтувати і це буде на роки, — зазначив він.

Наразі міська влада розглядає варіант, за яким відремонтують лише перший поверх будівлі та почнуть його використовувати, а вже згодом поступово відновлюватимуть інші рівні.

— Моя думка, що треба зробити ремонт на першому поверсі, відділити його від другого та третього і запускати там культурне та соціальне життя. А вже доступ для поточних ремонтів другого робити з заднього входу через вікно. Фактично експортувати перших поверх, а потихеньку ремонтувати другий та третій і шукати на це кошти, — пояснив мер.

Він також додав, що зараз триває підготовка проєкту на ремонт приміщень на 5 мільйонів гривень.

— Зараз ми в процесі написання проєкту на 5 мільйонів гривень для того, щоб почати цю роботу, — підсумував Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року Миколаївська міська рада завершила процес та отримала в комунальну власність історичну будівлю трамвайної підстанції.

Історія першої трамвайної підстанції в Миколаєві

Будівля електропідстанції. Фото: Миколаївський обласний архів

Як відомо, перша трамвайна підстанція в Миколаєві була збудована на початку XX століття. У 1970-х роках будівлю намагалися знести для розширення проспекту Леніна (тепер проспект Центральний, — прим.), а також для будівництва підземного переходу.

Однак завдяки зусиллям місцевих архітекторів та активістів, зокрема архітектора Ольги Попової, вдалося зберегти цей об’єкт, і він був включений до списку пам’яток архітектури. У 1973 році будівля отримала нове використання — в ній відкрили кафе «Садко».

На початку 2000-х років будівля привернула увагу Сергія Прудкого, директора Миколаївського філіалу банку «Аваль», який ініціював розміщення в її стінах відділення банку. Після проведення реконструкції будівлю було придбано та адаптовано під нове використання.

Продаж історичної будівлі на Соборній

Як відомо, 9 лютого будівлю першої трамвайної підстанції за адресою вулиця Соборна, 8а виставили на продаж з початковою ціною всього у 3,5 мільйона гривень.

Тоді, за словами керівника управління культури Миколаєва Юрія Любарова власник будівлі звертався до мерії з пропозицією придбати будівлю ще до оголошення аукціону, однак міський голова Олександр Сєнкевич відмовився, посилаючись на нестачу коштів.

Згодом «МикВісті» запитували у почесного городянина Миколаєва, члена виконкому Сергія Прудкого, який колись був директором банку і викупив цю будівлю для «Аваль», що він думає про можливість викупу об’єкта містом. На що він відповів, що управління культури має зараз шукати можливості придбати цю будівлю за 3,5 мільйона гривень, щоб зберегти пам’ятку архітектури для миколаївців.

Зокрема думки про те, що виставлену на аукціон історичну будівлю трамвайної підстанції на Соборній треба викупити в інтересах громади міста, дотримується і депутатка Миколаївської міської ради, голова фракції «Слуга народу» Тетяна Домбровська.

А співвласник суднобудівного заводу «Океан» та депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина заявив, що готовий виділити 1 мільйон гривень, щоб разом з іншими охочими придбати будівлю для міста.

Депутат Артем Ільюк заявив, що міська влада мала б залучити депутатів до розв'язання питання про придбання об'єкта.

Водночас музикант, волонтер та голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв підтримав ідею зібрати 3,5 мільйона гривень, щоб викупити будівлю першої трамвайної підстанції у центрі Миколаєва. Він запропонував поєднати у цій будівлі соціальний напрямок з комерційним, що дозволило б приносити місту користь та утримувати історичну будівлю.