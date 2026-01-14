У Миколаєві за рік ліквідували понад 2,5 тисячі аварій на водомережах, — Сєнкевич

Бригада водоканалу працює над усуненням аварії на водомережі вздовж вулиці 11-а Лінія у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

За 11 місяців 2025 року комунальне підприємство «Миколаївводоканал» ліквідувало 2,6 тисячі аварій на водопровідних та каналізаційних мережах у місті.

Про це міський голова Олександр Сєнкевич повідомив 13 січня під час звіту про свою діяльність за 2025 рік, пишуть «МикВісті».

— Попри війну підприємство щоденно утримувало систему в робочому стані. За 11 місяців 2025 року ліквідовано понад 2,6 тисячі аварій, усунуто 9 тисяч закупорок, замінено понад 6 кілометрів мереж і відновлено дорожнє покриття майже на 11 тисячах квадратних метрів, — каже Олександр Сєнкевич.

За його словами, одним із ключових досягнень міста за минулий рік став запуск водогону. Водночас у місті ще залишається багато невиконаних робіт, на які передбачили кошти в бюджеті цього року.

— Ключовим результатом року для міста став запуск водогону, будівництвом якого займалася Державна агенція з відновлення. Паралельно місто розпочало системну модернізацію всієї водної інфраструктури. Стартувала реконструкція очисних споруд каналізації, триває проєктування масштабних робіт та оновлення насосних станцій. На нашій станції очистки води було повністю замінено фільтри та кварцовий пісок завдяки співпраці з партнерами. Звичайно, ще багато роботи — зокрема в місті залишається чимало розриттів, які потребують закриття вже цього року. Ми передбачили кошти в бюджеті, щоб передати їх «Миколаївводоканалу», аби з настанням теплої погоди підприємство розпочало роботи з ліквідації своїх розриттів, — розповів мер.

Він також нагадав, що у 2025 році було створено наглядову раду «Миколаївводоканалу» та розпочато відбір нового генерального директора. Місто готує проєкти з підвищення енергоавтономності підприємства, зокрема встановлення сонячних батарей і модернізацію насосних станцій для зменшення споживання електроенергії. Частину цих рішень планують реалізувати вже у 2026 році.

Нагадаємо, у Миколаєві через аварію на водогоні 11 січня припинили водопостачання в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівка. Для забезпечення людей водою місто залучило спеціальні тролейбуси.

У «Миколаївводоканалі» уточнили, що строки експлуатації дюкеру вже завершилися, тому мова йде не про простий ремонт. За попередньою оцінкою, необхідна заміна близько 190 метрів труби діаметром 350 міліметрів по дну річки.

Пізніше мер Олександр Сєнкевич повідомив, що дюкер планують «підлатати» за 4 мільйони гривень. Втім, це буде лише тимчасове вирішення проблеми.

За словами міського голови, будівництво дюкера у мікрорайоні Варварівка не було марною тратою бюджетних коштів. Водночас, непопулярність водопроводу серед мешканців мікрорайону Варварівка він пояснює якістю води, яка наразі подається в мережу через проблеми з водогоном в місті.