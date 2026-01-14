Сєнкевич не бачить підстав для звільнення керівника КП, де розслідують корупцію на вуличному освітленні

Фігурант справи щодо корупції на закупівлі вуличного освітлення Олександр Урсолов продовжує виконувати обовʼязки директора комунального підприємства «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва». Міський голова не бачить підстав для його звільнення.

Так на запитання журналістки «МикВісті» відповів мер Олександр Сєнкевич в ході своєї річної пресконференції.

Зазначимо, що у жовтні суд відмовив прокуратурі у продовженні відсторонення Олександра Урсолова від посади. Наразі посадовець продовжує працювати на підприємстві.

— Він не відсторонений. Він повернувся. У нього йде судова справа, розглядаються питання. Організація, яка нанесла, за словами слідства, збитки, наскільки мені відомо, заплатила гроші, — сказав міський голова.

На уточнення про те, чи є якісь результати службового розслідування на КП, Олександр Сєнкевич зазначив, що усі дані були передані правоохоронцям. Наразі, те, що вказує слідство, не є підставою для звільнення Урсолова з «ГДМБ».

— Ми результати службового розслідування передали в правоохоронні органи. Там є недбалість, ми очікуємо результатів, які нам нададуть правоохоронні органи. В тому сенсі, що там була ця недбалість, то я не бачу підстав для звільнення, але якщо будуть факти від слідства, то будемо приймати рішення, — додав він.

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року Олександру Урсолову змінили оголошену підозру.

Корупція на закупівлі вуличного освітлення для Миколаєва

9 квітня стало відомо про те, що Сергію Бездольному, який працює на комунальному підприємству «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (далі ГДМБ) та бізнесмену з Львівщини Василю Процишину повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. Йому інкримінують порушення, передбачене частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Сергій Бездольний окрім того, що працює на комунальному підприємстві, є братом директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитра Бездольного.

Гроші та документи, які були вилучені під час обшуків. Фото: Нацполіція

За версією правоохоронців, під час закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, бюджет Миколаєва недоотримав майже 600 тисяч гривень через так звані «відкати» — 13% від суми без ПДВ.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний в коментарі «МикВісті» раніше заявив, що розглядає можливість залишити посаду на час слідчих дій через підозру, вручену його родичу. Зазначимо, що дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв співпрацю зі слідством у справі про корупцію на вуличному освітленні.

15 квітня Вітовський районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід підозрюваному у корупції комунальнику Сергію Бездольному у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі понад 4,9 мільйона гривень. Як виявилось під час засідання, Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаєва у вересні 2024 року погодив тендер на придбання 65 шаф вуличного освітлення із завищеною ціною.

А також суд ухвалив рішення про примусовий привід на судове засідання підозрюваного Василя Процишина. Однак на засідання 22 квітня Процишин не зʼявився. На суді стало відомо, що його місцезнаходження наразі невідомо, але державний кордон він не перетинав. Станом на кінець квітня підозрюваний бізнесмен Василь Процишин продовжував переховуватись від слідства.

«МикВісті» раніше повідомили про нові докази у справі — на відео з камер спостереження зафіксовано момент передачі коштів посадовцю КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (ГДМБ).

Варто зазначити, що в рамках даного кримінального провадження миколаївські правоохоронці провели ряд обшуків на фірмах та підприємствах, пов’язаних із реалізацією тендерних схем КП.

Зокрема стало відомо, що обшуки пройшли в АТ «Миколаївобленерго» в рамках кримінального провадження щодо можливої розтрати бюджетних коштів, виділених на реконструкцію електромереж. А також на КП «Миколаївводоканал», де підозрюють можливі розтрати на укладанні енергосервісних договорів з обслуговування об’єктів водопостачання.