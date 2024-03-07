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Перевищені норми вмісту формальдегіду в повітрі Миколаєва можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується.

Таку думку «НикВести» озвучила завідувачка сектору забруднення атмосфери Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Світлана Шепель.

В період 26 лютого по 2 березня 2024 року Миколаївський обласний центр з гідрометеорології фіксував перевищення ГДК формальдегіду щодня. При цьому, фахівчиня зазначає — визначити точне джерело забруднення повітря неможливо.

Інфографіка Миколаївській обласний центр з гідрометеорології

За її словами, не дивлячись на те, центр продовжить моніторинг стану повітря, розв'язання проблеми лежить за межами його компетенції.

— Це може пов'язано бути й з війною. На цей час деякі люди кажуть, що до війни заторів не було на дорозі, а зараз зранку такі затори, що люди стоять по 20 хвилин в черзі. Тобто у нас з'явився інший автотранспорт, приїхали з інших областей, це по-перше. Річ у тому, що невідомо, яке паливо використовується. Формальдегіду багато і в різному виді палива, може бути і в дровах, і навіть речі можуть містити формальдегід. Його рівень завжди був високий. До війни взагалі було і по 8, і по 9 ГДК середньодобові. Ми спостерігаємо і констатуємо факти. А що є джерелом, то не є в нашій компетенції. Ми лише моніторимо атмосферу міста, – прокоментувала Світлана Шепель.

Раніше, завідувачка кафедри екології медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили Людмила Григор'єва запропонувала розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду аби знизити рівень формальдегіду у повітрі.

Що таке формальдегід, чому зростають його показники та як зменшити його вплив на здоров'я, читайте в експлейнері «НикВести»: «Що з повітрям у Миколаєві та як формальдегід впливає на здоров‘я? Пояснюємо».

Якість повітря у Миколаєві

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям.

Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».