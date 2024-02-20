Миколаїв. Фото з відкритих джерел

У Миколаєві основним забрюднювачем атмосферного повітря багато років є формальдегід. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Вказується, що контроль атмосферного повітря в місті здійснюєтся на чотирьох пунктах спостеження, які знаходяться в різних кінцях міста.

«Основним забрюднювачем атмосферного повітря стабільно, багато років є формальдегід. Протягом минулого тижня (12-18 лютого — прим.)перевищення середньодобової гранично допустимої концентрація (ГДК) формальдегіду спостерігалося кожного дня, незначне перевищення середньодобової ГДК діоксиду азоту спостерігалося 13-14 лютого, по іншим домішкам перевищення не спостерігалося протягом усього тижня», — йдеться у повідомленні.

Дослідження повітря у Миколаєві. Фото гідрометцентр

Зазначимо, що за 2023 рік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.

Формальдегід має подразнюючу дію. Зокрема, невеликі концентрації цієї речовини в повітрі можуть викликати подразнення слизових оболонок носа та горла, а також очей та шкіри. Окрім того, формальдегід віднесений до речовин, що можуть мати канцерогенний вплив на людину – викликати захворювання на рак горла та носа

Якість повітря у Миколаєві

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям.

Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».