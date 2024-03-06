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Для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.

Таку пропозицію в коментарі «НикВести» озвучила завідувачка кафедри екології медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили Людмила Григор'єва.

Нагадаємо, що за 2023 рік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.

Людмила Григор'єва вважає, що вплинути на зниження рівня формальдегіду можливо. Для цього необхідно створити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у Миколаєві. Крім того, містом необхідно обмежити рух багатотоннажних вантажівок, зменшити кількість маршруток та збільшити кількість електротранспорту.

Вона також нагадала, що перевищення гранично-допустимих концентрацій вмісту формальдегіду у повітрі більш характерно для весняно-осіннього періоду через його фізико-хімічні властивості. В сонячну погоду та при високих температурах повітря формальдегід розповсюджується набагато швидше, пояснює експертка.

— За спостереженнями, автомобіль, який працює на природному газі, дає вихлоп, у якому концентрація формальдегіду складає 0,177 мг/куб.м, що у 2–3 рази більша, ніж при використанні бензину. Також сьогодні доведено про існування кореляції між збільшенням автотранспорту на газі і викидами формальдегіду, — розповіла спеціалістка.

Як показують дослідження, до війни через Миколаїв щорічно транзитом проходило близько 15 тисяч вантажівок (понад 40 вантажівок на день, а у сезон перевезень зерна — ще більше). За попередньою оцінкою, при таких масштабах курсуючих вантажівок кількість забруднюючих речовин складають понад 31 тонну.

Що таке формальдегід, чому зростають його показники та як зменшити його вплив на здоров'я, читайте в експлейнері «НикВести»: «Що з повітрям у Миколаєві та як формальдегід впливає на здоров‘я? Пояснюємо».

Якість повітря у Миколаєві

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям.

Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».