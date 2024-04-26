Проєкт "Алеї Слави" у Первомайську. Фото: міськарада

У Первомайську затвердили місце розташування «Алеї слави» полеглих бійців, які захищали Україні. Проте питання виявилося спірним та викликало багато дискусій.

Про це стало відомо на засіданні сесії Первомайської міської ради у четвер, 25 квітня, повідомляють «НикВести».

На засіданні сесії було винесено питання щодо узгодження розташування «Алеї Слави» по вулиці Варварівській «сквер Слави».

Проєкт "Алеї Слави" у Первомайську. Фото: міськарада

Перед голосуванням до присутніх депутатів звернулася місцева жителька, яка також втратила рідну людину. Вона попросила депутатів розглянути інші варіанти розміщення «Алеї слави». За її словами, багато родин загиблих хочуть, щоб вона розміщувалась у центрі міста.

Скриншот засідання сесії Скриншот засідання сесії

Проти розміщення «Алеї Слави» у центрі міста виступили деякі депутати, які наголосили, що на площі влаштовуватимуться святкові концерти, різноманітні заходи і ярмарки, які не завжди сприятимуть тому, щоб населення шанобливо віднеслось до встановлених фотографій та монументу.

Також частина депутатів пропонувала відкласти питання та провести громадські слухання, щоб визначити остаточне місце розташування.

Міський голова Олег Демченко закликав не «колотити» питання та дійти згоди.

Разом з тим представниця Первомайської міськради зазначила, що проводилось декілька зустрічей з рідними загиблих та було обрано вулицю Варварівську. Адже це досить тихе місце та туди зручно доїхати з будь-якого куточка громади. Крім того, там знаходиться меморіал загиблим у Другій світовій війні і там увіковічили пам’ять людям, що також боролися за перемогу.

Після тривалого обговорення депутати перейшли до голосування та підтримали першочергову пропозицію — розташувати «Алею Слави» по вулиці Варварівській.

Нагадаємо, що На центральному кладовищі у Первомайську розпочались будівельні роботи з облаштування місць поховання загиблих захисників та захисниць.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Переможцем конкурсу за кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища було визнано проєкт Андрія Дідюка основна мета, якого полягає в створенні мінімалістичного простору, що віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять загиблих героїв. Меморіал складається з трьох «розірваних» стін, які символізують переломний момент української незалежності та боротьбу. Додатково в проєкті передбачено збереження та насадження дерев, а також розміщення укриття та громадської вбиральні.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців.