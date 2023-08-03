Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проекти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.
Про це розповіли у пресслужбі міської ради.
Відомо, що в рамках першого конкурсу учасники мають розробити проект меморіалу на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе, що в Інгульському районі. Другий на території кладовища, обмеженого вулицями Андрія Антонюка, Гагаріна та проспектом Богоявленським, що у Корабельному районі міста.
Обидва конкурси передбачають створення меморіального комплексу на честь воїнів, що загинули під час збройної агресії Російської Федерації.
Як зазначають в міськраді, для переможців та тих, хто посяде призові місця, передбачені премії.
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Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проекти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.
Про це розповіли у пресслужбі міської ради.
Відомо, що в рамках першого конкурсу учасники мають розробити проект меморіалу на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе, що в Інгульському районі. Другий на території кладовища, обмеженого вулицями Андрія Антонюка, Гагаріна та проспектом Богоявленським, що у Корабельному районі міста.
Обидва конкурси передбачають створення меморіального комплексу на честь воїнів, що загинули під час збройної агресії Російської Федерації.
Як зазначають в міськраді, для переможців та тих, хто посяде призові місця, передбачені премії.