Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проекти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Про це розповіли у пресслужбі міської ради.

Відомо, що в рамках першого конкурсу учасники мають розробити проект меморіалу на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе, що в Інгульському районі. Другий на території кладовища, обмеженого вулицями Андрія Антонюка, Гагаріна та проспектом Богоявленським, що у Корабельному районі міста.

Обидва конкурси передбачають створення меморіального комплексу на честь воїнів, що загинули під час збройної агресії Російської Федерації.

Як зазначають в міськраді, для переможців та тих, хто посяде призові місця, передбачені премії.

https://archkonkursmk.nicepage.io Дізнатися умови участі в конкурсах, вимоги до професійного рівня учасників та терміни подання заявок і проєктів можна на офіційному сайті:



