Пам’ятна стела на Алеї слави міського кладовища в Южноукраїнську

Служба комунального підприємства Южноукраїнської міськради оголосила тендер на встановлення памʼятників українським військовим на Алеях слави та кладовищах міста.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

КП збирається встановити 20 надгробків за 2,6 мільйона гривень. Пам’ятники мають бути виготовлені з граніту, на кожній плиті підрядник повинен зробити індивідуальне гравіювання з портретом загиблого воїна, його ініціалами та зображенням його нагород та шеврону.

Ескіз пам'ятників (скриншот з тендерної документації) Ескіз пам'ятника (скриншот з тендерної документації)

Також передбачено виготовлення та встановлення на надгробку чорної гранітної лавки, вази та прапора України.

Окрім виготовлення памʼятників тендером передбачено їхнє встановлення на Алеях слави та могилах на українських військових на кладовищах Южноукраїнська.

Усі надгробки мають виготовити та встановити до 24 серпня цього року.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

Нагадаємо, в жовтні 2023 року в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових.

Зазначимо, що Алею пам’яті воїнів-захисників, які загинули, боронячи цілісність та незалежність України планують створити також у Миколаєві.

Згодом миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що у Миколаївській міськраді вже визначилися з місцем, де буде облаштована Алея пам’яті воїнів-захисників України. ЇЇ планують розмістити по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Разом з тим у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.

Також, раніше голова Баштанської міської ради Олександр Береговий зазначав, що у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців.

Крім того у 2023 році з бюджету Миколаєва виділили 600 тисяч гривень на поховання загиблих військових ЗСУ. А сім'ям загиблих воїнів, які вирішили ховати їх на військовому секторі кладовища в Матвіївці запланували за бюджетні кошти встановлювати однотипні надгробні плити.