У Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.
Про це повідомили у Первомайській міській раді.
Нещодавно у міській раді відбулася зустріч із сім’ями загиблих у бойових діях. Обговорили питання облаштування «Алеї слави» в пам'ять загиблих воїнів.
Рідні воїнів запропонували створити «Алею Слави» у центрі міста, замість трьох, які наразі планується облаштувати на кладовищах.
Зазначимо, що мова йде про території кладовищ: Кам’яномостівського, Вознесенського, Богопільського.
Раніше повідомлялося, що на трьох кладовищах Миколаївської громади планують облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців.
Також повідомлялося, що депутати Київради схвалили рішення щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою для військового цвинтаря вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі Києва.
Нагадаємо, що проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тисяч поховань.
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У Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.
Про це повідомили у Первомайській міській раді.
Нещодавно у міській раді відбулася зустріч із сім’ями загиблих у бойових діях. Обговорили питання облаштування «Алеї слави» в пам'ять загиблих воїнів.
Рідні воїнів запропонували створити «Алею Слави» у центрі міста, замість трьох, які наразі планується облаштувати на кладовищах.
Зазначимо, що мова йде про території кладовищ: Кам’яномостівського, Вознесенського, Богопільського.
Раніше повідомлялося, що на трьох кладовищах Миколаївської громади планують облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців.
Також повідомлялося, що депутати Київради схвалили рішення щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою для військового цвинтаря вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі Києва.
Нагадаємо, що проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тисяч поховань.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|