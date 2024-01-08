Зустріч з рідними воїнів: фото Первомайської міської ради

У Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.

Про це повідомили у Первомайській міській раді.

Нещодавно у міській раді відбулася зустріч із сім’ями загиблих у бойових діях. Обговорили питання облаштування «Алеї слави» в пам'ять загиблих воїнів.

Рідні воїнів запропонували створити «Алею Слави» у центрі міста, замість трьох, які наразі планується облаштувати на кладовищах.

Зазначимо, що мова йде про території кладовищ: Кам’яномостівського, Вознесенського, Богопільського.

Раніше повідомлялося, що на трьох кладовищах Миколаївської громади планують облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців.

Також повідомлялося, що депутати Київради схвалили рішення щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою для військового цвинтаря вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі Києва.

Нагадаємо, що проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тисяч поховань.