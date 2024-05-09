Укриття в одній зі шкіл Миколаєва. Фото для ілюстрації

У селі Новофедорівка, Коблівської громади, що на Миколаївщині планують капітально відремонтувати протирадіаційне укриття за 6,8 мільйонів гривень.

Відповідний тендер опублікували в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Замовник робіт — відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради. Переможець тендеру має виконати демонтаж старих конструкцій підвального приміщення, укріпити його металевим каркасом. Відповідно, виконати загально-будівельні роботи, улаштувати покриття стін, підлоги, встановити двері. Також тендером передбачено розробку системи каналізації (облаштування туалетів), опалення, овітлення та вентиляції. Роботи мають завершити до 31 серпня цього року.

Згідно з інформацією, опублікованою на платформі «Dream.Проекти» йдеться про укриття у підвалі Новофедорівського ліцею. Там зазначено, що сховище буде розраховане на 150 осіб, що забезпечує можливість укриття 100%учасників освітнього процесу та інших працівників закладу.

Проект капітального ремонту ПРУ. DREAM Проєкти

«Основною метою є створення умов роботи закладу в очному форматі для надання дітям якісної та доступної освіти», — йдеться в описі проекту.

Згідно з проєктом приміщення має бути забезпечене: місцями для сидіння — стільцями, місцями для лежання; ємностями з питною (з розрахунку 2 літри на добу на одну особу) та технічною водою. Також повинні бути облаштовані місця для зберігання продуктів, мікрохвильовка для розігрівання їжі, баками для сміття.

Схема розміщення об'єктів в укритті. DREAM Проєкти

Раніше відділ освіти вже оголошував тендер виготовлення проектно-кошторисної документації по цьому обʼєкту та проведення експертизи проекту будівництва.

Скриншот з ProZorro