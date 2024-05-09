У селі Новофедорівка, Коблівської громади, що на Миколаївщині планують капітально відремонтувати протирадіаційне укриття за 6,8 мільйонів гривень.
Відповідний тендер опублікували в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».
Замовник робіт — відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради. Переможець тендеру має виконати демонтаж старих конструкцій підвального приміщення, укріпити його металевим каркасом. Відповідно, виконати загально-будівельні роботи, улаштувати покриття стін, підлоги, встановити двері. Також тендером передбачено розробку системи каналізації (облаштування туалетів), опалення, овітлення та вентиляції. Роботи мають завершити до 31 серпня цього року.
Згідно з інформацією, опублікованою на платформі «Dream.Проекти» йдеться про укриття у підвалі Новофедорівського ліцею. Там зазначено, що сховище буде розраховане на 150 осіб, що забезпечує можливість укриття 100%учасників освітнього процесу та інших працівників закладу.
«Основною метою є створення умов роботи закладу в очному форматі для надання дітям якісної та доступної освіти», — йдеться в описі проекту.
Згідно з проєктом приміщення має бути забезпечене: місцями для сидіння — стільцями, місцями для лежання; ємностями з питною (з розрахунку 2 літри на добу на одну особу) та технічною водою. Також повинні бути облаштовані місця для зберігання продуктів, мікрохвильовка для розігрівання їжі, баками для сміття.
Раніше відділ освіти вже оголошував тендер виготовлення проектно-кошторисної документації по цьому обʼєкту та проведення експертизи проекту будівництва.
Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.
Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема – Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.
Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.
Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 – на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.
У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.
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У селі Новофедорівка, Коблівської громади, що на Миколаївщині планують капітально відремонтувати протирадіаційне укриття за 6,8 мільйонів гривень.
Відповідний тендер опублікували в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».
Замовник робіт — відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради. Переможець тендеру має виконати демонтаж старих конструкцій підвального приміщення, укріпити його металевим каркасом. Відповідно, виконати загально-будівельні роботи, улаштувати покриття стін, підлоги, встановити двері. Також тендером передбачено розробку системи каналізації (облаштування туалетів), опалення, овітлення та вентиляції. Роботи мають завершити до 31 серпня цього року.
Згідно з інформацією, опублікованою на платформі «Dream.Проекти» йдеться про укриття у підвалі Новофедорівського ліцею. Там зазначено, що сховище буде розраховане на 150 осіб, що забезпечує можливість укриття 100%учасників освітнього процесу та інших працівників закладу.
«Основною метою є створення умов роботи закладу в очному форматі для надання дітям якісної та доступної освіти», — йдеться в описі проекту.
Згідно з проєктом приміщення має бути забезпечене: місцями для сидіння — стільцями, місцями для лежання; ємностями з питною (з розрахунку 2 літри на добу на одну особу) та технічною водою. Також повинні бути облаштовані місця для зберігання продуктів, мікрохвильовка для розігрівання їжі, баками для сміття.
Раніше відділ освіти вже оголошував тендер виготовлення проектно-кошторисної документації по цьому обʼєкту та проведення експертизи проекту будівництва.
Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.
Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема – Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.
Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.
Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 – на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.
У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.
Читайте статтю «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві»