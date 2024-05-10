Збитий ворожий дрон, фото з відкритих джерел

У ніч на 10 травня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили вісім безпілотників типу «Shahed 131/136».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

О 02:10 внаслідок падіння уламків збитого БпЛА по відкритій місцевості Ольшанської громади виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідували підрозділи вогнеборців. Постраждалих немає.

Також повідомляється, що 9 травня, о 12:23, росіяни завдали артилерійських обстрілів по населеному пункту та о 15:37 удару дроном-камікадзе FPV по акваторії Куцурубської громади.

О 14:46 ворожого ракетного удару зазнала відкрита територія у селі Костянтинівка Костянтинівської громади. Пошкоджено автомобіль та виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідовано вогнеборцями.

Постраждалих внаслідок атак немає.

Нагадаємо, вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади.