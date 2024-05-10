У ніч на 10 травня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили вісім безпілотників типу «Shahed 131/136».
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
О 02:10 внаслідок падіння уламків збитого БпЛА по відкритій місцевості Ольшанської громади виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідували підрозділи вогнеборців. Постраждалих немає.
Також повідомляється, що 9 травня, о 12:23, росіяни завдали артилерійських обстрілів по населеному пункту та о 15:37 удару дроном-камікадзе FPV по акваторії Куцурубської громади.
О 14:46 ворожого ракетного удару зазнала відкрита територія у селі Костянтинівка Костянтинівської громади. Пошкоджено автомобіль та виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідовано вогнеборцями.
Постраждалих внаслідок атак немає.
Нагадаємо, вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади.
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У ніч на 10 травня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили вісім безпілотників типу «Shahed 131/136».
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
О 02:10 внаслідок падіння уламків збитого БпЛА по відкритій місцевості Ольшанської громади виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідували підрозділи вогнеборців. Постраждалих немає.
Також повідомляється, що 9 травня, о 12:23, росіяни завдали артилерійських обстрілів по населеному пункту та о 15:37 удару дроном-камікадзе FPV по акваторії Куцурубської громади.
О 14:46 ворожого ракетного удару зазнала відкрита територія у селі Костянтинівка Костянтинівської громади. Пошкоджено автомобіль та виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідовано вогнеборцями.
Постраждалих внаслідок атак немає.
Нагадаємо, вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади.