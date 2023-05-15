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У Первомайській громаді Миколаївщини планують облаштувати «Алеї Слави» на трьох кладовищах.

Відповідний проект рішення опубліковано на офіційному сайті громади.

На розгляд виконкому буде винесено пропозицію відведення секторів військових поховань на території діючих Кам’яномостівського, Вознесенського, Богопільського кладовищ Первомайської міської громади, де за погодженням із сім’ями загиблих, будуть поховані військовослужбовці.

Відділу містобудування та архітектури доручено до 20 травня 2023 року виготовити плани-схеми земельних ділянок.

Раніше повідомлялося, що на трьох кладовищах Миколаївської громади планують облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців.

Також повідомлялося, що депутати Київради схвалили рішення щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою для військового цвинтаря вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі Києва.

Нагадаємо, що проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тисяч поховань.