Стелла «Я люблю Очаків», фото «НикВести»

У ніч на 18 травня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один безпілотник типу Shahed 131/136.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також повідомляється, що 17 травня об 11:45 під ворожим артилерійським обстрілом було місто Очаків. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 9 травня через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури у селі Первомайське.