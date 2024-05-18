У ніч на 18 травня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один безпілотник типу Shahed 131/136.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також повідомляється, що 17 травня об 11:45 під ворожим артилерійським обстрілом було місто Очаків. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 9 травня через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури у селі Первомайське.
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У ніч на 18 травня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один безпілотник типу Shahed 131/136.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також повідомляється, що 17 травня об 11:45 під ворожим артилерійським обстрілом було місто Очаків. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 9 травня через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури у селі Первомайське.