|Швидкість вітру:
|1.5 м/с
|Схід сонця:
|05:50
|Захід сонця:
|19:50
|Температура завтра:
|+19 C°
|Швидкість вітру:
|1.5 м/с
|Схід сонця:
|05:49
|Захід сонця
|20:03
|Температура завтра:
|+19 C°
Проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тисяч поховань.
Про це повідомив Директор департаменту громадянської ідентичності та ветеранського розвитку Міністерства у справах ветеранів Максим Кушнір, повідомляє Укрінформ.
— Ми розглядаємо варіант, що меморіальне кладовище буде для близько 50 тисяч поховань, не враховуючи колумбарію, оскільки в колумбарії можна здійснити більше поховань, – сказав чиновник.
Водночас Кушнір зауважив, що міністерство переглянуло близько десяти можливих ділянок цвинтарів і зупинилося на Биківнянських могилах. За його словами, основним орієнтиром для проєкту буде кладовище у Стокгольмі, оскільки «саме там близько 40 тисяч поховань припадає на зону соснового бору».
Як повідомлялося, у травні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачається створення Національного військового меморіального кладовища. Закон передбачає розміщення меморіального архітектурного комплексу на спеціально відведеній земельній ділянці, включно з військовим кладовищем, музейним комплексом, ритуальною будівлею та спорудою для почесних поховань.
Нагадаємо, що у Києві розпочато процедуру створення Національного військового меморіального кладовища.
|
Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тисяч поховань.
Про це повідомив Директор департаменту громадянської ідентичності та ветеранського розвитку Міністерства у справах ветеранів Максим Кушнір, повідомляє Укрінформ.
— Ми розглядаємо варіант, що меморіальне кладовище буде для близько 50 тисяч поховань, не враховуючи колумбарію, оскільки в колумбарії можна здійснити більше поховань, – сказав чиновник.
Водночас Кушнір зауважив, що міністерство переглянуло близько десяти можливих ділянок цвинтарів і зупинилося на Биківнянських могилах. За його словами, основним орієнтиром для проєкту буде кладовище у Стокгольмі, оскільки «саме там близько 40 тисяч поховань припадає на зону соснового бору».
Як повідомлялося, у травні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачається створення Національного військового меморіального кладовища. Закон передбачає розміщення меморіального архітектурного комплексу на спеціально відведеній земельній ділянці, включно з військовим кладовищем, музейним комплексом, ритуальною будівлею та спорудою для почесних поховань.
Нагадаємо, що у Києві розпочато процедуру створення Національного військового меморіального кладовища.