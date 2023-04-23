Проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тисяч поховань.

Про це повідомив Директор департаменту громадянської ідентичності та ветеранського розвитку Міністерства у справах ветеранів Максим Кушнір, повідомляє Укрінформ.

— Ми розглядаємо варіант, що меморіальне кладовище буде для близько 50 тисяч поховань, не враховуючи колумбарію, оскільки в колумбарії можна здійснити більше поховань, – сказав чиновник.

Водночас Кушнір зауважив, що міністерство переглянуло близько десяти можливих ділянок цвинтарів і зупинилося на Биківнянських могилах. За його словами, основним орієнтиром для проєкту буде кладовище у Стокгольмі, оскільки «саме там близько 40 тисяч поховань припадає на зону соснового бору».