У Києві розпочато процедуру створення Національного військового меморіального кладовища.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Facebook.

«Київрада сьогодні відвела землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд. 8 гектарів землі в цій місцевості — у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч — близько 90 гектарів — земля державна», — написав він.