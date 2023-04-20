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У Києві розпочато процедуру створення Національного військового меморіального кладовища.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Facebook.
«Київрада сьогодні відвела землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд. 8 гектарів землі в цій місцевості — у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч — близько 90 гектарів — земля державна», — написав він.
За його словами, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.
Віталій Кличко наголосив, що столиця готова сприяти створенню меморіалу Героїв.
Нагадаємо, на трьох кладовищах Миколаївської громади планують облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців.
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У Києві розпочато процедуру створення Національного військового меморіального кладовища.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Facebook.
«Київрада сьогодні відвела землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд. 8 гектарів землі в цій місцевості — у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації меморіалу. Поруч — близько 90 гектарів — земля державна», — написав він.
За його словами, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.
Віталій Кличко наголосив, що столиця готова сприяти створенню меморіалу Героїв.
Нагадаємо, на трьох кладовищах Миколаївської громади планують облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців.