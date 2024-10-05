Херсонщина готова до опалювального сезону на 95%, — ОВА
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- Аліна Квітко
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11:20, 05 жовтня, 2024
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Стан теплопостачальних підприємств та готовність до опалювального сезону обговорили в Херсонській ОВА.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Наразі більшість котелень готові до роботи, а загальний рівень підготовки – 95%.
Зазначається, що нині у громадах правобережжя є потреба у твердому паливі для майже 38 тисяч домогосподарств. В той же час благодійні організації готові допомогти більш ніж 31 тисяч родин, вже майже 3 тисячі домогосподарств отримали паливні матеріали або грошову допомогу на їх придбання.
Раніше «МикВісті» повідомляли, що на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» прозвітували про 90% готовності до опалювального періоду.
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