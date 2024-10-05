Херсонщина готова до опалювального сезону на 95%, — ОВА

Фото пресслужба Херсонської ОВА

Стан теплопостачальних підприємств та готовність до опалювального сезону обговорили в Херсонській ОВА.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Наразі більшість котелень готові до роботи, а загальний рівень підготовки – 95%.

Зазначається, що нині у громадах правобережжя є потреба у твердому паливі для майже 38 тисяч домогосподарств. В той же час благодійні організації готові допомогти більш ніж 31 тисяч родин, вже майже 3 тисячі домогосподарств отримали паливні матеріали або грошову допомогу на їх придбання.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» прозвітували про 90% готовності до опалювального періоду.