Більше 2 тис. об‘єктів культури зазнали пошкоджень через війну, — Мінкульт

Скульптура у драмтеатрі, розбита внаслідок обстрілу Миколаєва у вересні 2022, фото НикВести

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Збитків зазнали 2093 заклади культури, з них 361 — знищено. Найбільша кількість руйнувань серед закладів комунальної власності. Особливо постраждали клуби, бібліотеки, мистецькі заклади.

Руйнувань зазнали заклади культури на території 296 територіальних громад. Найбільше постраждали заклади культури у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Сумській областях. Що стосується нашого регіону, то в Миколаївській області цей показник складає більше 44%, в Херсонській — 43%, в Одеській — майже 10%.

Раніше «МикВісті» повідомляли, Миколаївська область опинилася у списку регіонів, де через війну Росії проти України постраждала найбільша кількість об’єктів культурної інфраструктури.