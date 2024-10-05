Ліквідовано 8 пожеж на Миколаївщині: вогонь знищив 1,8 га природних екосистем
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- Аліна Квітко
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8:54, 05 жовтня, 2024
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У п'ятницю, 4 жовтня рятувальники загасили 8 пожеж, більшість з них виникли у природних екосистемах загальною площею 1,8 гектара.
Як повідомили в ГУ ДСНС Миколаївської області, горіли суха трава, сміття, чагарники та дерева.
Крім того, рятувальники загасили пожежу в господарчій споруді приватного будинку, яка охопила 25 квадратних метрів.
На всі виклики забезпечено оперативне реагування, у тому числі за підтримки місцевої пожежної охорони «Первомайське». До гасіння було залучено 23 рятувальники та 7 спецавтомобілів.
Нагадаємо, що 3 жовтня вогнеборці пʼять разів виїжджали на пожежі, які виникли на відкритих територіях у Миколаївському районі області.
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