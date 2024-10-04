Пʼять пожеж виникло на Миколаївщині за добу: на відкритій території горіло сміття

Пожежі в Миколаївській області 3 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини

За добу вогнеборці пʼять разів виїжджали на пожежі, які виникли на відкритих територіях у Миколаївському районі області.

Загальна площа горінь склала понад 3 гектара, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

«Трохи покращилась ситуація з пожежами, які щодня виникають в регіоні», — зазначають рятувальники.

Також пожежі виникали поблизу житлових кварталів та дачних ділянок, але вогонь не встиг перекинутися на приватні будинки.

Пожежі в Миколаївській області 3 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежі в Миколаївській області 3 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що у Миколаєві, 2 жовтня, внаслідок пожежі у квартирі на другому поверсі пʼятиповерхового житлового будинку загинули 50-річний чоловік та 47-річна жінка.