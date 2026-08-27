У Миколаєві відкрили виставку «Творче єднання поколінь» династії Макушиних

У Миколаєві відкрили виставку творчої династії Макушиних. Фото: Галина Сеннікова

У середу, 26 серпня, у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрили виставку творчої династії скульпторів і художників Макушиних «Творче єднання поколінь».

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

В експозиції представлені живописні та графічні роботи народного художника України Юрія Андрійовича Макушина, заслуженої художниці України Інни Вікторівни Макушиної та їхнього сина Віктора Юрійовича Макушина, який у 2022 році отримав звання заслуженого художника України. Доповнюють виставку дві фотороботи наймолодшого представника родини — Ярослава, який нині шукає себе у різних жанрах образотворчого мистецтва.

У Миколаєві відкрили виставку творчої династії Макушиних. Фото: Галина Сеннікова

Представив експозицію Віктор Макушин. Відповідаючи на запитання директорки бібліотеки Інги Хоржевської про принцип відбору робіт для експозиції, він зазначив, що хотів представити публіці передусім світлі та позитивні твори.

— Хотіли показати найбільш світлі, позитивні роботи. Таких емоцій не вистачає в часи війни, — сказав Віктор Макушин.

У Миколаєві відкрили виставку творчої династії Макушиних. Фото: Галина Сеннікова

Основну увагу під час розмови про виставку приділили творчості старшого покоління родини. Інга Хоржевська назвала скульптуру «Сталевий солдат» Андрія та Інни Макушиних «одним із символів нашого краю».

У Миколаєві відкрили виставку творчої династії Макушиних. Фото: Галина Сеннікова

Присутнім показали уривки фільму 2009 року з особистого архіву Інги Хоржевської, у якому Інна Макушина розповідає історію створення пам’ятника. Молодому подружжю скульпторів, яке щойно прибуло до міста, доручили надзвичайно відповідальну роботу. На її виконання відвели лише три місяці.

У фільмі Інна Вікторівна згадує, що працювати було дуже складно: образ не відразу вдалося знайти, а її чоловік у цей час хворів. Проте родина з честю пройшла через усі випробування.

На відкритті виставки виступив директор Миколаївського обласного художнього музею імені В. В. Верещагіна Сергій Росляков. Детально проаналізувавши творчість представників родини Макушиних, він зазначив, що вона мала значний вплив на формування естетичного середовища Миколаєва.

У Миколаєві відкрили виставку творчої династії Макушиних. Фото: Галина Сеннікова

Директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий поділився спогадами про співпрацю з родиною Макушиних під час створення монументальної композиції «Мауглі і Багіра» та пам’ятника Миколі Леонтовичу. Скульптура «Мауглі» стала офіційним символом і візитівкою Миколаївського зоопарку. Володимир Миколайович передав для експозиції оригінальний ескіз цієї скульптури, виконаний Інною Макушиною.

У Миколаєві відкрили виставку творчої династії Макушиних. Фото: Галина Сеннікова У Миколаєві відкрили виставку творчої династії Макушиних. Фото: Галина Сеннікова У Миколаєві відкрили виставку творчої династії Макушиних. Фото: Галина Сеннікова

Своїми спогадами про спілкування та співробітництво з родиною Макушиних також поділився голова Миколаївської організації Національної спілки художників України Дмитро Артим.

Розповідаючи про власну творчість, Віктор Макушин підкреслив, що головним принципом у його родині завжди була свобода вибору. Батьки ніколи не нав’язували своїх поглядів на мистецтво, і саме це дало йому можливість реалізувати себе не лише як художнику та скульптору, а й відкрити талант музиканта-флейтиста. Цього ж принципу він намагається дотримуватися у вихованні свого сина Ярослава.

Вернісаж пройшов у невимушеній та теплій атмосфері. Багато хто з присутніх добре знайомий із творчою родиною, тож під час зустрічі гості ділилися спогадами, говорили про мистецтво та згадували моменти, які допомогли Макушиним залишатися разом і розвиватися у творчості протягом кількох поколінь.

У Миколаєві відкрили виставку творчої династії Макушиних. Фото: Галина Сеннікова

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