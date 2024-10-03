У Миколаєві горіла квартира: загинули двоє людей
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- Марія Хаміцевич
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9:26, 03 жовтня, 2024
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У Миколаєві, 2 жовтня, внаслідок пожежі у квартирі на другому поверсі пʼятиповерхового житлового будинку загинули 50-річний чоловік та 47-річна жінка.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Загалом в ніч на 3 жовтня на території регіону виникло 15 пожеж, сім з яких — в житловому секторі. Ще сім разів горіли сухостої та один раз будівля, що не експлуатується.
Зазначається, що під час пожежі житлового будинку у Баштанці постраждала 56-річна жінка, яку госпіталізували з опіками.
У селі Іванівка у Вознесенському районі 52-річний чоловік надихався диму, його доставили до лікарні. Під час зʼясування обставин стало відомо, що він надихався вдома через те, що в будинку на розпаленій печі почали тліти речі.
Нагадаємо, що у четвер, 3 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.