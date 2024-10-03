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У Миколаєві горіла квартира: загинули двоє людей

Пожежі у Миколаївській області 2 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області 2 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаєві, 2 жовтня, внаслідок пожежі у квартирі на другому поверсі пʼятиповерхового житлового будинку загинули 50-річний чоловік та 47-річна жінка.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Загалом в ніч на 3 жовтня на території регіону виникло 15 пожеж, сім з яких — в житловому секторі. Ще сім разів горіли сухостої та один раз будівля, що не експлуатується.

Зазначається, що під час пожежі житлового будинку у Баштанці постраждала 56-річна жінка, яку госпіталізували з опіками.

У селі Іванівка у Вознесенському районі 52-річний чоловік надихався диму, його доставили до лікарні. Під час зʼясування обставин стало відомо, що він надихався вдома через те, що в будинку на розпаленій печі почали тліти речі.

Пожежі у Миколаївській області 2 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області 2 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі у Миколаївській області 2 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області 2 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі у Миколаївській області 2 жовтня, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області 2 жовтня, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що у четвер, 3 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

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