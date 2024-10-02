  • четвер

    3 жовтня, 2024

  • 16.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 16.9° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

На Миколаївщині 3 жовтня синоптики прогнозують високу пожежну небезпеку

У четвер, 3 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

  • Первомайськ V клас 
  • Вознесенськ V клас 
  • Баштанка V клас 
  • Миколаїв V клас 
  • Очаків V клас 
Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 3 жовтня, Ілюстрація: ГідрометцентрРівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 3 жовтня, Ілюстрація: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, у Миколаївській області минулої доби, 1 жовтня, вогнеборці загасили 14 пожеж. Горіли переважно сухостої — 12 випадків. Загальна площа склала понад 11 гектарів.

Читайте також:

новини

Стрільба з лука, польова кухня, розпалювання ватри: як у Миколаєві відзначили День козацтва

Олена Козубовська
новини

В електротрансі відповіли, коли запустять тролейбуси у Корабельний район Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Миколаївські спортсмени змагалися за медалі від Федерації тенісу України

Олена Козубовська
новини

Тендер на декомунізацію меморіалу Ольшанців не відбувся: не знайшлось підрядника

Аліна Квітко
новини

Родини загиблих військових за власний кошт зробили Алею Слави в центрі Миколаєва

Олена Козубовська

Міський голова Миколаєва Сєнкевич поїхав на форум мерів до Женеви

Олена Козубовська

У Миколаєві планують відновити будівлю 1917 року: для чого?

Миколаївщина виконала регіональне замовлення на підготовку профтехспеціалістів на 81%

На ремонт зупинки у центрі Миколаєва хочуть витратити понад ₴300 тисяч