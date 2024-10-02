На Миколаївщині 3 жовтня синоптики прогнозують високу пожежну небезпеку

У четвер, 3 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Первомайськ V клас

Вознесенськ V клас

Баштанка V клас

Миколаїв V клас

Очаків V клас

Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 3 жовтня, Ілюстрація: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, у Миколаївській області минулої доби, 1 жовтня, вогнеборці загасили 14 пожеж. Горіли переважно сухостої — 12 випадків. Загальна площа склала понад 11 гектарів.