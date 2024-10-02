На Миколаївщині 3 жовтня синоптики прогнозують високу пожежну небезпеку
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- Анна Гакман
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23:10, 02 жовтня, 2024
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У четвер, 3 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
- Первомайськ V клас
- Вознесенськ V клас
- Баштанка V клас
- Миколаїв V клас
- Очаків V клас
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, у Миколаївській області минулої доби, 1 жовтня, вогнеборці загасили 14 пожеж. Горіли переважно сухостої — 12 випадків. Загальна площа склала понад 11 гектарів.