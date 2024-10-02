На Миколаївщині минулої доби загасили 14 пожеж: переважно горів сухостій

пожежі у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаївській області минулої доби, 1 жовтня, вогнеборці загасили 14 пожеж. Горіли переважно сухостої — 12 випадків. Загальна площа склала понад 11 гектарів.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що надвечір у Миколаєві палали господарчі споруди на площі 60 квадратних метрів. А у Вознесенську на території автогаражного кооперативу горів гараж. Вогнеборцям вдалося врятувати від пожежі житловий будинок, дві господарчі споруди два мотоцикли та один гараж.

Загалом минулої доби на гасіння пожеж залучались близько 70 вогнеборців та 17 спецавтомобілів.

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Раніше в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології попереджали, що у середу, 2 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.