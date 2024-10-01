  • вівторок

    1 жовтня, 2024

  • 18.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 1 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 18.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Cиноптики попереджають про найвищий рівень пожежної небезпеки у Миколаєві та області 2 жовтня

У середу, 2 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

  • Первомайськ V клас 
  • Вознесенськ V клас 
  • Баштанка V клас 
  • Миколаїв V клас 
  • Очаків V клас 
Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 27 вересня, Ілюстрація: ГідрометцентрРівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 2 жовтня, Ілюстрація: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, у Миколаївській області 30 вересня вогнеборці загасили 15 пожеж. Горіли чагарники, суха трава, сміття та дві господарчі споруди.

Читайте також:

новини

Миколаївські спортсмени змагалися за медалі від Федерації тенісу України

Олена Козубовська
новини

Тендер на декомунізацію меморіалу Ольшанців не відбувся: не знайшлось підрядника

Аліна Квітко
новини

Родини загиблих військових за власний кошт зробили Алею Слави в центрі Миколаєва

Олена Козубовська
новини

Держпідприємству, яке буде «тестувати» відбудований міст у Вознесенську, заплатять ₴475 тисяч

Юлія Бойченко
новини

У 2025 році Миколаїв планує виділити ₴22,3 млн на оздоровлення понад тисячі дітей пільгових категорій

Олена Козубовська

Відновлено рух поїздів маршрутом Долинська — Миколаїв

Анна Гакман

«Ця тенденція працює». Як кавʼярня «Альтернатива» зібрала для армії 1,3 млн грн на тематичних маркетах в Одесі?

На відбудову палацу культури в Очакові треба ₴10 млн: міська влада шукає донора

Іран випустив понад 100 ракет по Ізраїлю