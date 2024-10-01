Cиноптики попереджають про найвищий рівень пожежної небезпеки у Миколаєві та області 2 жовтня

У середу, 2 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Первомайськ V клас

Вознесенськ V клас

Баштанка V клас

Миколаїв V клас

Очаків V клас

Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 2 жовтня, Ілюстрація: Гідрометцентр