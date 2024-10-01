Cиноптики попереджають про найвищий рівень пожежної небезпеки у Миколаєві та області 2 жовтня
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- Анна Гакман
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22:10, 01 жовтня, 2024
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У середу, 2 жовтня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
- Первомайськ V клас
- Вознесенськ V клас
- Баштанка V клас
- Миколаїв V клас
- Очаків V клас
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, у Миколаївській області 30 вересня вогнеборці загасили 15 пожеж. Горіли чагарники, суха трава, сміття та дві господарчі споруди.