  • вівторок

    1 жовтня, 2024

  • 18.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 18.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

На Миколаївщині минулої доби загасили 15 пожеж: горіла суха трава та господарчі споруди

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаївській області минулої доби, 30 вересня, вогнеборці загасили 15 пожеж. Горіли чагарники, суха трава, сміття та дві господарчі споруди.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що сміття, суха трава та чагарники горіли 12 разів у Шевченківській, Ольшанській, Костянтинівській територіальних громадах Миколаївського району; Веселинівській, Дорошівській, Южноукраїнській територіальній громаді Вознесенського району; Первомайської територіальній громаді Первомайського району та у Миколаєві. Площа пожеж склала понад 7 гектарів.

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Окрім цього, одна з пожеж сухостою перейшла на господарчу споруду в Миколаєві, у мікрорайоні Матвіївка. Загальна площа пожежі склала 50 квадратних метри. 

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Також, вчора горіла ще одна споруда господарчого призначення, де вогонь пошкодив приватний будинок. Пожежу загасили на площі 60 квадратних метри.

Від ДСНС працювали 68 працівників, 17 одиниць техніки та відділення місцевих пожежних охорон «Гур’ївка» і «Шевченкове».

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, у Миколаївській області 29 вересня та в ніч на 30 вересня вогнеборці загасили 11 пожеж, дві з них виникли внаслідок обстрілів.

Читайте також:

новини

Держпідприємству, яке буде «тестувати» відбудований міст у Вознесенську, заплатять ₴475 тисяч

Юлія Бойченко
новини

У 2025 році Миколаїв планує виділити ₴22,3 млн на оздоровлення понад тисячі дітей пільгових категорій

Олена Козубовська
новини

Миколаївську область знову накрив пил, але тепер зі степів Центральної Азії

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві засуджену до 5 років за проросійські заклики жінку випустили на волю — у суді кажуть, що вона розкаялась

Аліса Мелік-Адамян
новини

Жителі села на Миколаївщині власноруч створили меморіал на честь загиблих захисників

Олена Козубовська

Вночі сили ППО збили чотири безпілотники у небі над Миколаївщиною

«Працювати нікому, а відсутність світла робить ситуацію нестерпною». Історія підприємиці з Миколаєва, яка закрила 7-річний столярний бізнес

«Ця тенденція працює». Як кавʼярня «Альтернатива» зібрала для армії 1,3 млн грн на тематичних маркетах в Одесі?

Укрзалізниця змінила маршрути потягів на 1 жовтня, через наслідки обстрілів на Миколаївщині