На Миколаївщині минулої доби загасили 15 пожеж: горіла суха трава та господарчі споруди

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаївській області минулої доби, 30 вересня, вогнеборці загасили 15 пожеж. Горіли чагарники, суха трава, сміття та дві господарчі споруди.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що сміття, суха трава та чагарники горіли 12 разів у Шевченківській, Ольшанській, Костянтинівській територіальних громадах Миколаївського району; Веселинівській, Дорошівській, Южноукраїнській територіальній громаді Вознесенського району; Первомайської територіальній громаді Первомайського району та у Миколаєві. Площа пожеж склала понад 7 гектарів.

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Окрім цього, одна з пожеж сухостою перейшла на господарчу споруду в Миколаєві, у мікрорайоні Матвіївка. Загальна площа пожежі склала 50 квадратних метри.

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Також, вчора горіла ще одна споруда господарчого призначення, де вогонь пошкодив приватний будинок. Пожежу загасили на площі 60 квадратних метри.

Від ДСНС працювали 68 працівників, 17 одиниць техніки та відділення місцевих пожежних охорон «Гур’ївка» і «Шевченкове».

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, у Миколаївській області 29 вересня та в ніч на 30 вересня вогнеборці загасили 11 пожеж, дві з них виникли внаслідок обстрілів.