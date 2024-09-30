На Миколаївщині минулої доби загасили 11 пожеж, дві з них стались через бойові дії
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
10:00, 30 вересня, 2024
-
У Миколаївській області 29 вересня та в ніч на 30 вересня вогнеборці загасили 11 пожеж, дві з них виникли внаслідок обстрілів.
Про повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що двічі виникали пожежі через бойові дії у Миколаївському та Баштанському районах.
Також, сьогодні зранку в Миколаєві горів торговельний кіоск. Пожежу загасили на площі 5 квадратних метрів, вогнеборці вберегли приміщення від повного знищення.
Окрім цього, горіло сміття та сухості на відкритих територіях. Загальна площа пожеж склала понад 7 гектарів.
Загалом від ДСНС залучались понад 50 вогнеборців та 12 спецавтомобілів.
Нагадаємо, протягом доби 28 вересня та ночі 29 вересня в Миколаївській області ліквідували 16 пожеж, одна з яких виникла внаслідок ворожої атаки дронами.