 У Миколаєві під час пожежі в будинку постраждав чоловік

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Головна Новини Інциденти 10:01, 27 серпня, 2026

У Миколаєві під час пожежі в будинку постраждав чоловік

Наслідки пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНСНаслідки пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС

На Миколаївщині за минулу добу та вночі 27 серпня рятувальники зафіксували дев’ять пожеж. В одній із них постраждав чоловік.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

У Миколаєві загорілася кімната приватного будинку. Під час пожежі 69-річний чоловік отримав опіки. Медики надали йому допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився. Рятувальники загасили вогонь на площі 10 квадратних метрів.

За словами вогнеборців, попри прохолоднішу погоду та дощі, більшість інших пожеж знову виникли на відкритих територіях. Горіли суха трава, пожнивні залишки, хвойний настил та лісосмуги. Частина загорянь сталася також поблизу приватних будинків.

Нагадаємо, що у Миколаївській області спочатку 2026 року сталося 1 662 пожежі в екосистемах. Загальна площа всіх займань в області сягнула 1 824 гектарів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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