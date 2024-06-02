Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: «НикВести»

В неділю, 2 червня, у Миколаєві пройшов мітинг рідних військовополонених. Сережки мітингувальників дружини, діти та матері миколаївських військовополонених морпіхів.

Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».

Мітингувальники зібралися напроти стели «Азовсталь» у центрі Миколаєва. Мета мітингу — нагадати світу про військовополонених, які вже понад два роки перебувають у російському полоні.

— На жаль, в обмінах дуже мало морпіхів, країна-агресор чомусь не хоче віддавати наших хлопців, працює координаційних штаб, усі працюють над звільненням наших хлопців, але ми бачимо що дуже мало морської піхоти повертається з полону, тому ми збираємося на таких акціях, щоб обʼєднати наше суспільство і показати, що нам важлива кожна наша людина. Ми хочемо повернути усіх додому, ми хочемо знайти усіх зниклих без вісти і своїми акціями ми хочемо показати світу, що нам це болить, що це тема дуже важлива і що нам потрібна допомога, — сказала дружина одного з захисників Маріуполя, військового 36 бригади морської піхоти Олена.

Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Серед мітингувальників велика кількість дітей, які чекають з полону своїх батьків.

— Коли я обійму свого тата?, — говорить напис на одному з плакатів у руках маленької дівчинки.

Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Мітинг на підтримку військовополонених у Миколаєві. Фото: «НикВести»