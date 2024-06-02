В неділю, 2 червня, у Миколаєві пройшов мітинг рідних військовополонених. Сережки мітингувальників дружини, діти та матері миколаївських військовополонених морпіхів.
Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».
Мітингувальники зібралися напроти стели «Азовсталь» у центрі Миколаєва. Мета мітингу — нагадати світу про військовополонених, які вже понад два роки перебувають у російському полоні.
— На жаль, в обмінах дуже мало морпіхів, країна-агресор чомусь не хоче віддавати наших хлопців, працює координаційних штаб, усі працюють над звільненням наших хлопців, але ми бачимо що дуже мало морської піхоти повертається з полону, тому ми збираємося на таких акціях, щоб обʼєднати наше суспільство і показати, що нам важлива кожна наша людина. Ми хочемо повернути усіх додому, ми хочемо знайти усіх зниклих без вісти і своїми акціями ми хочемо показати світу, що нам це болить, що це тема дуже важлива і що нам потрібна допомога, — сказала дружина одного з захисників Маріуполя, військового 36 бригади морської піхоти Олена.
Серед мітингувальників велика кількість дітей, які чекають з полону своїх батьків.
— Коли я обійму свого тата?, — говорить напис на одному з плакатів у руках маленької дівчинки.
Нагадаємо, у Миколаєві щотижня проходять акції-нагадування про військовополонених ЗСУ. Так, у неділю, 31 березня, у Миколаєві пройшла акція в підтримку українських військовополонених та захисників, що зникли безвісти.
Також 7 березня у Миколаєві відбувся автопробіг та акція-нагадування про військовополонених ЗСУ.
Зокрема, у неділю, 18 лютого, у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких на підтримку військовополонених. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».
Також 4 лютого у Миколаєві відбулась масштабна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських воїнів.
Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.
Як відомо, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.
До того ж, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.
Раніше повідомлялося, що Україна 31 січня, з російського полону повернули 207 українських воїнів. 83 з них — нацгвардійці, прикордонники та поліцейські.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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В неділю, 2 червня, у Миколаєві пройшов мітинг рідних військовополонених. Сережки мітингувальників дружини, діти та матері миколаївських військовополонених морпіхів.
Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».
Мітингувальники зібралися напроти стели «Азовсталь» у центрі Миколаєва. Мета мітингу — нагадати світу про військовополонених, які вже понад два роки перебувають у російському полоні.
— На жаль, в обмінах дуже мало морпіхів, країна-агресор чомусь не хоче віддавати наших хлопців, працює координаційних штаб, усі працюють над звільненням наших хлопців, але ми бачимо що дуже мало морської піхоти повертається з полону, тому ми збираємося на таких акціях, щоб обʼєднати наше суспільство і показати, що нам важлива кожна наша людина. Ми хочемо повернути усіх додому, ми хочемо знайти усіх зниклих без вісти і своїми акціями ми хочемо показати світу, що нам це болить, що це тема дуже важлива і що нам потрібна допомога, — сказала дружина одного з захисників Маріуполя, військового 36 бригади морської піхоти Олена.
Серед мітингувальників велика кількість дітей, які чекають з полону своїх батьків.
— Коли я обійму свого тата?, — говорить напис на одному з плакатів у руках маленької дівчинки.
Нагадаємо, у Миколаєві щотижня проходять акції-нагадування про військовополонених ЗСУ. Так, у неділю, 31 березня, у Миколаєві пройшла акція в підтримку українських військовополонених та захисників, що зникли безвісти.
Також 7 березня у Миколаєві відбувся автопробіг та акція-нагадування про військовополонених ЗСУ.
Зокрема, у неділю, 18 лютого, у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких на підтримку військовополонених. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».
Також 4 лютого у Миколаєві відбулась масштабна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських воїнів.
Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.
Як відомо, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.
До того ж, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.
Раніше повідомлялося, що Україна 31 січня, з російського полону повернули 207 українських воїнів. 83 з них — нацгвардійці, прикордонники та поліцейські.