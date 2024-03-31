Фото: південний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

У неділю, 31 березня, у Миколаєві пройшла акція в підтримку українських військовополонених та захисників, що зникли безвісти.

Про це повідомляє Південний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

«Захід організували на підтримку українських воїнів та цивільних громадян, що перебувають в російській неволі. До акції долучився й представник Південного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими», – йде мова у повідомленні.

Близько 50 мешканців міста, чиї рідні та знайомі незаконно утримуються в російських тюрмах, з плакатами закликали звільнити військовослужбовців та цивільних з російської неволі.

Фото: південний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Фото: південний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Фото: південний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Фото: південний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Фото: південний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими