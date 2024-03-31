У неділю, 31 березня, у Миколаєві пройшла акція в підтримку українських військовополонених та захисників, що зникли безвісти.
Про це повідомляє Південний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
«Захід організували на підтримку українських воїнів та цивільних громадян, що перебувають в російській неволі. До акції долучився й представник Південного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими», – йде мова у повідомленні.
Близько 50 мешканців міста, чиї рідні та знайомі незаконно утримуються в російських тюрмах, з плакатами закликали звільнити військовослужбовців та цивільних з російської неволі.
Нагадаємо, 10 грудня у Миколаєві відбувся мітинг на перехресті проспекту Центрального та вулиці Малої Морської. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».
4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.
Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.
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У неділю, 31 березня, у Миколаєві пройшла акція в підтримку українських військовополонених та захисників, що зникли безвісти.
Про це повідомляє Південний регіональний центр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
«Захід організували на підтримку українських воїнів та цивільних громадян, що перебувають в російській неволі. До акції долучився й представник Південного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими», – йде мова у повідомленні.
Близько 50 мешканців міста, чиї рідні та знайомі незаконно утримуються в російських тюрмах, з плакатами закликали звільнити військовослужбовців та цивільних з російської неволі.
Нагадаємо, 10 грудня у Миколаєві відбувся мітинг на перехресті проспекту Центрального та вулиці Малої Морської. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».
4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.
Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.