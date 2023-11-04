В суботу, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.

Про це повідомляють миколаївці в соцмережах, передають «НикВести».

Мітингувальники вимагають направити гроші з бюджету на допомогу ЗСУ.

В свою чергу, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич реагуючи на акцію, зауважив, що вимога людей щодо спрямування якомога більше коштів для армії зрозуміла і логічна.

При цьому, мер нагадав, що місто постійно допомагає Збройним Силам.

«Ми відпрацьовуємо кожен запит військових підрозділів. Незважаючи на ті наслідки, які ми маємо після масованих обстрілів, і мусимо відбудовувати і житло, і школи, і спортивні обʼєкти. Незважаючи на проблему з водопостачанням, виїздом людей, нестачею комунальних працівників і т.д.», — написав Олександр Сєнкевич.

Як відомо, на питання фінансування армії вже відповіла Верховна Рада України, вилучаючи все військове ПДФО з місцевих громад. У Миколаєві це 46% всього міського бюджету.

«Тож тепер громадськість має проконтролювати прозорість використання цих коштів. Допомагаємо! І ми будемо це робити й надалі», — зазначив міській голова.

Нагадаємо, що 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.

Як відомо, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.