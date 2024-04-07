Сьогодні, 7 березня, у Миколаєві відбувся автопробіг та акція-нагадування про військовополонених ЗСУ.

Про це повідомляє Суспільне Миколаїв.

Як повідомляє видання, до заходу долучилися понад 400 людей та 150 автомобілів, які проїхали з прапорами України та різних підрозділів Збройних сил України.

У Миколаєві відбувся автопробіг та акція- нагадування у підтримку військовополонених, фото: Суспільне Миколаїв

У Миколаєві відбувся автопробіг та акція- нагадування у підтримку військовополонених, фото: Суспільне Миколаїв

У Миколаєві відбувся автопробіг та акція- нагадування у підтримку військовополонених, фото: Суспільне Миколаїв

У Миколаєві відбувся автопробіг та акція- нагадування у підтримку військовополонених, фото: Суспільне Миколаїв

У Миколаєві відбувся автопробіг та акція- нагадування у підтримку військовополонених, фото: Суспільне Миколаїв

У Миколаєві відбувся автопробіг та акція- нагадування у підтримку військовополонених, фото: Суспільне Миколаїв

Нагадаємо, у Миколаєві щотижня проходять акції-нагадування про військовополонених ЗСУ.

Зокрема, у неділю, 18 лютого, у Миколаєві відбувся мітинг родичів та близьких на підтримку військовополонених. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових, у тому числі захисників «Азовсталі».

Також 4 лютого у Миколаєві відбулась масштабна акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських воїнів.

Ще раніше, 28 жовтня, в Миколаєві до Всеукраїнського дня підтримки армії вже відбувався мітинг з вимогою направляти гроші з міського бюджету не на дороги та благоустрій, а на потреби Збройних Сил України.

Як відомо, Миколаївська міська рада спрямувала на потреби Сил оборони вже близько 700 мільйонів гривень.

До того ж, 4 листопада, жителі Миколаєва приєднались до акції на підтримку Збройних Сил України.

Раніше повідомлялося, що Україна 31 січня, з російського полону повернули 207 українських воїнів. 83 з них — нацгвардійці, прикордонники та поліцейські.