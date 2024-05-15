Село Білогірка на Херсонщині пережило жахи окупації та бойових дій, однак дотепер місцеві жителі щодня стикаються з іншою небезпекою — вибухонебезпечними предметами, які залишили по собі російські окупанти.

Жителі Білогірки розповіли «НикВести», що досі знаходять міни та снаряди у полях, на узбіччях доріг та навіть у дворах.

Люди живуть у постійному страху, боячись за себе та своїх дітей. Георгій Прокопович живе на окраїні села поруч з лісопосадкою, де під час окупації розміщалися позиції ворога. Чоловік розповів, що там і досі можна знайти залишки російських снарядів та інших речей.

— Ось у цьому ліску куча снарядів була, вони ж тут рили (окопи, — прим.). Тут і протипіхотні, і прититанкові, які хочеш, — розповів Георгій.

Житель села Білогірка Георгій Прокопович. Фото: «НикВести»

Навколо населеного пункту працюють сапери, і хоч воєнні дії на цій території закінчилися у листопаді 2022 року, вибухи навколо села лунають ледь не щодня.

— Ми звикли, так, постійні вибухи, розмінування ж, — сказав місцевий фермер Олександр Іващенко.

Фермер з Білогірки Олександр Іващенко. Фото: «НикВести»

Щоб дізнатися, на які вибухонебезпечні предмети ризикують натрапити Українці внаслідок повномасштабної війни, та як себе поводити у такій ситуації «НикВести» пояснили у матеріалі «Які бувають міни та як діяти, якщо ви знайшли підозрілий предмет?».

Дивіться також репортаж «НикВести» про двох братів у Снігурівському районі, які підірвалися на російській міні і втратили ноги.

Скільки українців постраждали від мін?

За даними Міністерства внутрішніх справ України, за два роки 610 людей дістали травм, 277 — загинули під час підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Серед загиблих від мін — 14 дітей. Найбільше постраждалих — у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

На Миколаївщині в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Є загиблий та поранений працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В одному з сіл Снігурівщини 15 грудня 2022 року чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці. Згодом, 22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади.

20 вересня 2023 року у Снігурівці на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували. Пізніше, 11 жовтня у полі біля міста Снігурівка року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні.

Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей. 5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.

Нагадаємо, що на базі ГУ ДСНС у Миколаївській області 12 березня 2024 року відкрили інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.

Раніше, у серпні 2023 року миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який працює у різних населених пунктах області. Його створили, щоб мінімізувати ризики та охопити якомога більше мешканців області, особливо на деокупованих територіях або у населених пунктах, де велись активні бойові дії.