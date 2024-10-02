Судитимуть російського військового, який під час окупації Херсонщини тримав у сексуальному рабстві місцеву жительку

Російський військовий, якого підозрюють у жорстокому поводженні з цивільними на Херсонщині, фото: Херсонська обласна прокуратура

Судитимуть військовослужбовця 25-го окремого гвардійського полку спеціального призначення ЗС РФ, який під час окупації правобережної частини Херсонщини ґвалтував та тримав у сексуальному рабстві місцеву жительку.

Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, його обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України).

За даними слідства, обвинувачений у 2022 році проходив службу в лавах ЗС РФ та брав активну участь у військових діях проти України в одному з населених пунктів Херсонського району.

На початку вересня того ж року він помітив місцеву жительку, яка йшла додому. Насильно він заштовхав жінку в автомобіль та відвіз до будинку, де оселився. Там він, погрожуючи, змусив її роздягнутися та зґвалтував, зазначають правоохоронці.

Після цього, погрожуючи їй, чоловік ув’язнив жінку у будинку. Вона була змушена підкорятися встановленим його заборонам і обмеженням. Жінку військовослужбовець РФ систематично ґвалтував, під примусом вона обслуговувала його побут, а за найменшу непокору він бив її та замикав у підвалі на тривалий час.

Зазначається, що такі знущання щодо потерпілої окупант продовжував понад місяць, доки не залишив населений пункт.

Нагадаємо, що російського військового судитимуть за ув’язнення, побиття, погрозу зґвалтування та приниження місцевих мешканців колишньої тимчасово окупованої Снігурівки Миколаївської області.