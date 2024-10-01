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Погрожував зґвалтуванням: військового РФ судитимуть за катування мешканців під час окупації Снігурівки

Військовий РФ, якого судитимуть за катування мешканців Снігурівки, фото: Миколаївська обласна прокуратураВійськовий РФ, якого судитимуть за катування мешканців Снігурівки, фото: Миколаївська обласна прокуратура

Російського військового судитимуть за ув’язнення, побиття, погрозу зґвалтування та приниження місцевих мешканців колишньої тимчасово окупованої Снігурівки Миколаївської області.

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо 34-річного командира відділення 2-го розвідувального взводу 1-ї розвідувальної роти 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади РФ за фактом порушення законів і звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 28 та частина 1 статті 438 КК України).

Російський військовий вчиняв злочини у червні, вересні та жовтні 2022 року в селах Баштанського району, які на той час були тимчасово окупованими, повідомили у Поліції Миколаївської області.

За даними слідства, він ув’язнив чотирьох місцевих мешканців, яких катував та бив. Одному з потерпілих погрожував зґвалтуванням, щоб отримати відомості про колишніх учасників АТО (ООС) та фактів їхньої взаємодії з ЗСУ. Військовому РФ загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, ще одному російському військовому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі за катування місцевих мешканців під час окупації Снігурівки Миколаївської області.

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