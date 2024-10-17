Миколаїв проведе у Києві конференцію по відбудові: організатори обіцяють «зіркового гостя», панелі та нетворкінг

Миколаїв, архівне фото, автор Володимир Смирнов

У Києві 31 жовтня відбудеться Перша міжнародна конференція «Миколаїв — місто на хвилі», присвячена перспективам сталого відновлення та системної трансформації економіки міста на засадах «блакитної економіки».

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, пишуть «МикВісті».

Організаторами заходу є Миколаївська міська рада за участі Миколаївської обласної військової адміністрації.

— Місто Миколаїв, відоме як «Місто на хвилі» наразі зіштовхується зі складними та мінливими викликами в умовах війни, що триває в Україні. Місто Миколаїв — одне з ключових українських міст, на яке Росія націлилася після початку повномасштабного вторгнення, — пишуть організатори заходу на офіційному сайті конференції.

Сам захід буде розділений за блоками. На першому вступному блоці «Майбутнє Миколаєва, яким ми його бачимо для майбутніх поколінь» обговорять стратегію розвитку міста, нові економічні моделі через розвиток «блакитної економіки» та обговорять поточний стан розробки Генерального плану міста.

Програма конференції з відновлення Миколаєва, яка відбудеться 31 жовтня, скриншот МикВісті

Після цього в анонсі програми заходу запланований 20-хвилинний виступ «зіркового гостя», однак про кого саме йде мова, не зазначається.

Далі учасники говоритимуть про ревіталізацію Миколаївського суднобудівного заводу. Там передбачені майданчики для малого суднобудування, стоянка катерів і яхт, комплекс технологічного парку, музей кораблів просто неба, офісні і житлові будинки, а також театр і канатна дорога, що з’єднає обидва береги річки. Крани архітектори пропонують зберегти і підсвітити, як своєрідні «маяки і центрі міста».

Афіша конференції, фото зі сторінки міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича

Також планується обговорення Aqua Port. Слід нагадати, що у проєкті розвитку міста, автори запропонували на нижній набережній Інгулу реалізувати концепцію Aqua Port — нової набережної і Клубу юних моряків. На лівому березі мають розміщуватись причали для катерів і яхт, громадський простір. Передбачається будівництво Клубу юних моряків. На правому березі — муніципальний яхт-клуб з причалами на воді, дитячі спортивні школи, готель і відкрита для прогулянок набережна.

На конференції також обговорять миколаївський індустріальний парк. Нагадаємо, що у липні 2024 року у Миколаєві відбулась виїзна нарада Комітету з питань економічного розвитку. На ній обговорили створення на Миколаївщині двох індустріальних парків: приватний «Техно Парк Вознесенськ» та комунальний «Миколаїв».

У третьому блоці детальніше йтиметься про Стратегію розвитку Миколаївської міської територіальної громади до 2027 року, відбудову міста через інновації.

Планується до обговорення питання про міжнародну співпрацю у відбудові Миколаєва, відображення міста, як морського регіону Європи та впровадження науки для інноваційних рішень.

У четвертому блоці обговорять:

інвестиційний трекер;

інноваційний район;

житловий район.

У пʼятому й останньому блоку планується приділити увагу містоплануванню та, згідно з програмою, людиноцентричності. Також планується обговорення відновлення, модернізації й інновації.

Підійматимуться питання інклюзивності й безбарʼєрності та сучасного методу проєктування.

Далі організатори обіцяють бізнес-вечір та нетворкінг.

На офіційному сайті конференції зазначається, що захід організовує Миколаївська міська рада за підтримки Миколаївської обласної військової адміністрації в межах ініціативи «Мери за економічне зростання», що фінансується ЄС, та підтримується проєктом «Фонд інновацій», який фінансується Королівством Данія. Проєкти впроваджуються Програмою розвитку ООН (ПРООН).

Стратегічні цілі конференції, скриншот з сайту конференції

Індустріальні парки на Миколаївщині

У липні 2024 року у Миколаєві відбулась виїзна нарада Комітету з питань економічного розвитку. На ній обговорили створення на Миколаївщині двох індустріальних парків: приватний «Техно Парк Вознесенськ» та комунальний «Миколаїв».

Свої проєктні пропозиції щодо створення парків також подали села Новофедорівка та Берізки, Нова Одеса та Баштанка.

А до цього, у березні 2024 року, миколаївський індустріальний парк «Енергія» виключили з офіційного реєстру через відсутність звітів про роботу. Він з 2018 року розташовувався у Корабельному районі та займав земельну ділянку площею 36 гектарів.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що держава має допомогти створити на зруйнованих або пошкоджених війною територіях техно- та індустріальні парки, аби забезпечити робочі місця та наповнення місцевих бюджетів.

А секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько вважає, що вільна економічна зонадопоможе відкрити «вікно можливостей» для інвесторів, які прийдуть у Миколаїв та будуть готові вкладати гроші у бізнес.

Водночас народний депутат України Олександр Пасічний вважає, що Миколаєву необхідно вивчати досвід створення індустріальних парків, щоб у майбутньому залучати інвесторів та поповнювати міський бюджет.