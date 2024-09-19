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На Херсонщині перейменували 16 сіл і три селища в рамках дерусифікації

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На Херсонщині перейменували 16 сіл та три селища в рамках дерусифікації. 

Відповідний проект рішення підтримали 281 нардеп, серед яких три нардепи з Херсонської області. 

Про це свідчать результати поіменного голосування, пишуть «МикВісті».

Парламентарі від партії «Слуга народи» Сергій Козир, Павло Павліш, Володимир Іванов підтримали проєкт рішення, а нардепка Вікторія Вагнєр була відсутня.

Так у Херсонській області перейменовують:

  • село Краснолюбецьк Бериславського району на село Коханівка;
  • село Максима Горького Бериславського району на село Сагайдачне;
  • село Нова Калуга Бериславського району на село Михайлів;
  • село Нова Калуга Друга Бериславського району на село Новомихайлів;
  • село Ольгине Бериславського району на село Ольжине;
  • село Першотравневе Бериславського району на село Вільне;
  • село Потьомкине Бериславського району на село Незламне;
  • село Чкалове Бериславського району на село Стійке;
  • селище Комунарське Генічеського району на селище Козацьке;
  • село Чкалове Генічеського району на село Дорнбург;
  • село Князе-Григорівка Каховського району на село Козацька Слобода;
  • село Надеждівка Каховського району на село Надіївка;
  • село Первомаївка Каховського району на село Тихий Лиман;
  • селище Питомник Каховського району на селище Чумацьке;
  • село Максима Горького Скадовського району на село Щасливе;
  • село Новоросійське Скадовського району на село Сябри;
  • село Суворовка Скадовського району на село Чумаки;
  • селище Первомайське Херсонського району на селище Незламне;
  • селище Пойма Херсонського району на селище Заплава.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №12041 про перейменування понад 300 населених пунктів і районів. У Миколаївській області уряд перейменував 18 сіл та селищ. Виключенням стали лише Южноукраїнськ та Первомайськ, з перейменуванням яких виникли проблеми.

У середу 18 вересня Верховна Рада України провалила голосування за постанову №11188, яка мала фіналізувати етап дерусифікації назв 333 населених пунктів.

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