На Херсонщині перейменували 16 сіл і три селища в рамках дерусифікації
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- Аліна Квітко
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16:34, 19 вересня, 2024
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На Херсонщині перейменували 16 сіл та три селища в рамках дерусифікації.
Відповідний проект рішення підтримали 281 нардеп, серед яких три нардепи з Херсонської області.
Про це свідчать результати поіменного голосування, пишуть «МикВісті».
Парламентарі від партії «Слуга народи» Сергій Козир, Павло Павліш, Володимир Іванов підтримали проєкт рішення, а нардепка Вікторія Вагнєр була відсутня.
Так у Херсонській області перейменовують:
- село Краснолюбецьк Бериславського району на село Коханівка;
- село Максима Горького Бериславського району на село Сагайдачне;
- село Нова Калуга Бериславського району на село Михайлів;
- село Нова Калуга Друга Бериславського району на село Новомихайлів;
- село Ольгине Бериславського району на село Ольжине;
- село Першотравневе Бериславського району на село Вільне;
- село Потьомкине Бериславського району на село Незламне;
- село Чкалове Бериславського району на село Стійке;
- селище Комунарське Генічеського району на селище Козацьке;
- село Чкалове Генічеського району на село Дорнбург;
- село Князе-Григорівка Каховського району на село Козацька Слобода;
- село Надеждівка Каховського району на село Надіївка;
- село Первомаївка Каховського району на село Тихий Лиман;
- селище Питомник Каховського району на селище Чумацьке;
- село Максима Горького Скадовського району на село Щасливе;
- село Новоросійське Скадовського району на село Сябри;
- село Суворовка Скадовського району на село Чумаки;
- селище Первомайське Херсонського району на селище Незламне;
- селище Пойма Херсонського району на селище Заплава.
Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №12041 про перейменування понад 300 населених пунктів і районів. У Миколаївській області уряд перейменував 18 сіл та селищ. Виключенням стали лише Южноукраїнськ та Первомайськ, з перейменуванням яких виникли проблеми.
У середу 18 вересня Верховна Рада України провалила голосування за постанову №11188, яка мала фіналізувати етап дерусифікації назв 333 населених пунктів.