На Херсонщині перейменували 16 сіл і три селища в рамках дерусифікації

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На Херсонщині перейменували 16 сіл та три селища в рамках дерусифікації.

Відповідний проект рішення підтримали 281 нардеп, серед яких три нардепи з Херсонської області.

Про це свідчать результати поіменного голосування, пишуть «МикВісті».

Парламентарі від партії «Слуга народи» Сергій Козир, Павло Павліш, Володимир Іванов підтримали проєкт рішення, а нардепка Вікторія Вагнєр була відсутня.

Так у Херсонській області перейменовують:

село Краснолюбецьк Бериславського району на село Коханівка;

село Максима Горького Бериславського району на село Сагайдачне;

село Нова Калуга Бериславського району на село Михайлів;

село Нова Калуга Друга Бериславського району на село Новомихайлів;

село Ольгине Бериславського району на село Ольжине;

село Першотравневе Бериславського району на село Вільне;

село Потьомкине Бериславського району на село Незламне;

село Чкалове Бериславського району на село Стійке;

селище Комунарське Генічеського району на селище Козацьке;

село Чкалове Генічеського району на село Дорнбург;

село Князе-Григорівка Каховського району на село Козацька Слобода;

село Надеждівка Каховського району на село Надіївка;

село Первомаївка Каховського району на село Тихий Лиман;

селище Питомник Каховського району на селище Чумацьке;

село Максима Горького Скадовського району на село Щасливе;

село Новоросійське Скадовського району на село Сябри;

село Суворовка Скадовського району на село Чумаки;

селище Первомайське Херсонського району на селище Незламне;

селище Пойма Херсонського району на селище Заплава.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №12041 про перейменування понад 300 населених пунктів і районів. У Миколаївській області уряд перейменував 18 сіл та селищ. Виключенням стали лише Южноукраїнськ та Первомайськ, з перейменуванням яких виникли проблеми.

У середу 18 вересня Верховна Рада України провалила голосування за постанову №11188, яка мала фіналізувати етап дерусифікації назв 333 населених пунктів.