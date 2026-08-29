Миколаївцям погодили майже ₴180 млн компенсації за пошкоджене житло за програмою «єВідновлення»

У Миколаєві погодили майже ₴180 млн компенсації за пошкоджене житло за «єВідновленням». Фото: архів МикВісті

За весь час реалізації програми «єВідновлення» у Миколаєві подали 5863 заявки на компенсацію за пошкоджене майно. Розглянули майже всі з них та погодили компенсацію на 179,4 мільйони гривень.

Про це повідомили під час пресконференції 28 серпня про відновлення пошкодженого під час обстрілів майна у Миколаєві, повідомляють «МикВісті».

Як розповів перший заступник директора Департаменту міського господарства (ДМГ) Миколаївської міськради Ігор Набатов, зі всіх поданих заяв розглянули майже 95% — 5568. Погодили фінансування на 3354 заявки на суму 179,45 мільйонів гривень.

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— Відмовлено 2 214 заяв. Як і завжди, я нагадаю, що серед відмовлених можуть бути фактично ті самі адреси, які вже погоджені: можлива ситуація, коли була заявка, вона була розглянута і відмовлена у зв'язку з тим, що був факт пошкодження місць загального користування. Але завдяки або відновленню міст загального користування за рахунок коштів місцевого бюджету, або залучення наших міжнародних партнерів, ця проблема усунена, людина має право знову ж таки подати заявку і вже потрапляє в розділ погоджених, — уточнив Ігор Набатов.

Він звернув увагу на верифікацію заяв щодо цільового використання отриманих коштів за «єВідновленням». Це робить комісія.

— На зараз верифіковано вже 1636 заяв. Заяви, які необхідно верифікувати, приходять в систему автоматично. Ми їх не обираємо. На зараз потребують фінальної верифікації 173 об'єкти по всьому місту. Займаються фактично цією роботою адміністрації районів досить плідно, на мій погляд, тому що кожен день вони, окрім того, що приймають участь у комісії з обстеження, безпосередньо забезпечують роботу комісії «єВідновлення», ще і є необхідність в подальшому перевіряти правильність використання тих коштів, які були отримані заявниками, — повідомив перший заступник директора ДМГ.

Реалізація програми «єВідновлення» у Миколаєві. Слайд з презентації ДМГ

Також Ігор Набатов повідомив, що Миколаїв разом з Києвом і Харковом тестують нову методологію оцінки та верифікації від профільного міністерства. Поки у постанові Кабміну № 381 є лише кілька речень про верифікацію і як приймати рішення про використання коштів. Зокрема, на практиці іноді потрібно продовжити строки використання коштів.

— Ця методологія передбачає досить велику кількість кейсів, варіантів прийняття рішення і навіть можливості продовження факту верифікації, щоб люди мали можливість все ж таки щось довідновити. Наприклад, є строки використання коштів. Це, як правило, мова йде про 18 місяців з моменту отримання їх на свій рахунок. Якщо людина протягом цих 18 місяців не використала, приходить комісія з верифікації та фіксує факт, що роботи виконані, я умовно зараз кажу, на 80%, а 20% не виконані. Теоретично, якщо брати чинну редакцію постанови № 381, то це буде означати, що заява не верифікована, тобто фактично це нецільове використання коштів. Це не є логічним, тому що цільове використання коштів в цілому не може бути прив'язано до 20% невиконання, — розповів Ігор Набатов.

За новою методологією комісія зможе дати додаткові два місяці для виконання робіт, тоді буде вказано, що заявку перевірили. Як акцентував Ігор Набатов, це важливо для міністерства, оскільки кошти виділяють міжнародні партнери і потрібно правильно звітувати про ефективність програми. Зрештою до постанови або внесуть зміни, або затвердять нову методологію верифікації.

Також на брифінгу повідомили, що через неоформлені документи на житло, у миколаївців виникають проблеми з отриманням компенсації.

Нагадаємо, Уряд виділив ще 5,14 мільярда гривень на програму «єВідновлення». Гроші підуть на компенсації українцям, чиє житло було знищене через російські атаки. За ці кошти понад 3600 родин зможуть придбати нове житло за житловими сертифікатами. Фінансування надав Банк розвитку Ради Європи в межах проєкту HOME.

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