Мешканці Центрального району Миколаєва отримали понад ₴10 млн компенсацій на відновлення пошкодженого житла

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня 2025 року, архівне фото: «МикВісті»

Протягом 2025 року мешканці Центрального району Миколаєва, чиє житло постраждало внаслідок війни, отримали понад 10 мільйонів гривень компенсацій на відновлення домівок.

Про це розповів голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза, пишуть «МикВісті».

За його словами, протягом року було обстежено 891 об’єкт — квартири, приватні будинки та нежитлові приміщення.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

— Після прильоту ми проводимо обхід, фіксуємо пошкодження, збираємо контактні дані та пояснюємо, які документи потрібно підготувати, куди подавати заявки і як далі відбувається сама процедура відшкодування. За цей період відбулося 84 засідання комісії з питань надання компенсацій на відновлення пошкодженого житла. Було погоджено 172 заявки на загальну суму 10 мільйонів 9 тисяч 131 гривню. Ці кошти спрямовані на відновлення пошкоджених об’єктів, — зазначив Береза.

Він додав, що адміністрація також здійснює верифікацію використання коштів. За звітний період проведено 252 перевірки.

— Крім того, працівниками адміністрації виконується функція верифікації. Це перевірка використання коштів, які були направлені на відновлення пошкодженого житла. Таких перевірок у нас за звітний період було 252, — додав Береза.

У Миколаєві найбільше постраждалих багатоквартирних будинків відновлять у Центральному районі: що відомо

Нагадаємо, у Миколаєві відновлять 54 багатоквартирних будинки, що постраждали внаслідок російських обстрілів, в межах грантового проєкту «HOPE» (надія, — прим.). До кінця 2025 року планують розробити проєкти на відбудову цих будинків.

Таку кількість багатоквартирних будинків розподілили за районами міста наступним чином:

Центральний район — 22 багатоквартирних будинків;

Заводський район — 13 багатоквартирних будинків;

Інгульський район — 12 багатоквартирних будинків;

Корабельний район — 7 багатоквартирних будинків.

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «МикВісті» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «МикВісті» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».