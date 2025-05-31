Проєкт HOPE: Найбільше житлових будинків відновлять у Центральному районі Миколаєва

Наслідки російського обстрілу Миколаєва 19 липня 2024 року, фото: «МикВісті»

У Миколаєві відновлять 54 багатоквартирних будинки, що постраждали внаслідок російських обстрілів, в межах грантового проєкту «HOPE». До кінця 2025 року планують розробити проєкти на відбудову цих будинків.

Про це йдеться у відповіді Департаменту житлово-комунального господарства міської ради на інформаційний запит «МикВісті».

Відповідь Департаменту житлово-комунального господарства міської ради на інформаційний запит «МикВісті» Відповідь Департаменту житлово-комунального господарства міської ради на інформаційний запит «МикВісті»

Таку кількість багатоквартирних будинків розподілили за районами міста наступним чином:

Центральний район – 22 багатоквартирних будинків;

Заводський район – 13 багатоквартирних будинків;

Інгульський район – 12 багатоквартирних будинків;

Корабельний район – 7 багатоквартирних будинків.

«На даний момент розпочато процес замовлення проєктно-кошторисної документації (ПКД), що є обов’язковою вимогою в межах реалізації Проєкту. Орієнтовні строки проведення процедури закупівлі (відповідно до правил Світового банку) – кінець 2025 року», — повідомили в департаменті.

Там додали, що за умови «своєчасного погодження всіх необхідних етапів» відновлення будинків планують розпочати в першій половині 2026 року.

«Водночас, без розробленої ПКД неможливо об'єктивно спрогнозувати строки завершення ремонтних робіт», — додали там.

В Департаменті ЖКГ на запит редакції також не надали перелік адрес житлових будинків, які відновлюватимуть за проєктом «HOPE».

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«З метою дотримання вимог безпеки, адреси відповідних об’єктів не підлягають розповсюдженню у відкритому доступі, зокрема в мережі Інтернет», — пояснили там.

Нагадаємо, в Департаменті житлово-комунального господарства повідомили, що не планують у 2025 році відбудову житлових будинків, зруйнованих внаслідок російських обстрілів, оскільки бюджеті міста немає на це коштів. Водночас 54 багатоквартирні будинки планують відновити в межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)».

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «МикВісті» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «МикВісті» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».